En Güçlü Antioksidan Meyveler

Antioksidanlar; serbest radikallerin verdiği hasara karşı vücudumuzu koruyan ve böylelikle diyabet, kanser, kalp-damar hastalıkları, nörolojik bozukluklar gibi birçok rahatsızlığa karşı bir savunma kalkanı oluşturan moleküllerdir. Günümüzde sıklıkla maruz kaldığımız egzoz dumanları, ozon, endüstri artıkları, kirlilik, ilaçlar, sigara, alkol kullanımı gibi çevresel faktörler, çeşitli hastalıklar ve stres; serbest radikallerin oluşmasını sağlar ve bu da antioksidanlara olan ihtiyacı arttırır.

İşte karşınızda en zengin antioksidan içeriğine sahip meyveler:

1 Kuru erik

Mürdüm eriğinin kurutulmuş versiyonu olan kuru erik, tazesinden 5 kat daha yüksek oranda antioksidan içermektedir. Antioksidan kapasitesini ölçen ORAC değeri (serbest radikallerini emme kapasitesi) en yüksek olarak kuru erikte bulunmuştur. A vitamini ve klorojenik asit içeriğiyle yaşlanma karşıtı ve antikanserojen özelliktedir. Ayrıca bağırsak dostu liflerinde çok iyi bir kaynağıdır. Tüm bunlar ara öğünlerinize kuru erik eklemek için oldukça güzel sebepler!

2 Yaban Mersini

İçerdiği antosiyaninler sayesinde kalp-damar hastalıklarından ve kanserden korur. Göz tansiyonunu düşürücü etkisi vardır. Tanen içeriği sayesinde ishalin kesilmesinde etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve minerallerin ise iyi bir kaynağıdır. Yaprakları ise kan şekerinin düşürülmesinde etkilidir.

3 Çilek

En güçlü antioksidanlardan biri olan C vitamini bakımından oldukça zengindir. İçerdiği elajik asit ise kansere karşı koruyucudur. Ayrıca yüksek folik asit içeriğiyle gebelik döneminde bebeğin merkezi sinir sistemi hastalıklarına yakalanmaması adına çok önemlidir. Folik asitin kan hücresi yapımında da rolü vardır, böylece kansızlığa karşı etkilidir.

4 Üzüm

Özellikle koyu renkli olanları antioksidanlar bakımından zengindir. İçerdiği antosiyanin ve proanantosiyanidinler bağışıklık sistemine güç katar. İyi kolesterolü arttırıp kötü kolesterol seviyelerini düşüren; dolayısıyla kalp hastalıklarından koruyan resveratrol içeriğiyle ön plana çıkar. Ayrıca bu kıymetli antioksidanın yaşlanma karşıtı ve antikanser etkide olduğunu da unutmayalım.

5 Vişne

Antosiyanin, karatenoid, C vitamini gibi antioksidanlara sahip olmasıyla kanser riskinin önlenmesinde etkilidir ve inflamasyon karşıtıdır. Osteoartriti olan kadınlara 3 hafta boyunca günde 2 kere vişne suyu içerilmesiyle hem %20 oranında ağrıları hem de inflamasyon göstergeleri azalmıştır.

6 Nar

Kalp-damar sağlığını koruyucu, yüksek tansiyonu dengeleyici etkiye sahiptir. Özellikle nar suyunun damar tıkanıklarının %44 oranında geriletmektedir. Kabuklarındaki tanenler ishalin kesilmesinde, çekirdeklerindeki antioksidanlar ise kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemede rol oynar. 1 bardak nar suyunun 10 bardak yeşil çaya ve 4 bardak kızılcık suyuyla aynı miktarda antioksidan içerdiği ispatlanmıştır.

7 Çarkıfelek

Pasiflora Edulis ailesine mensup olup tutku meyvesi adıyla da bilinen çarkıfelek meyvesi egzotik meyveler arasında antioksidan içeriğiyle popüler. Yüksek A ve C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini destekler. Fitokimyasallardan kriptoksantin ve likopen içermesiyle serbest radikallerin DNA’ya vereceği hasardan ve kanserden korur. Potasyum içeriğiyle ise yüksek kalp basıncını düşürülmesinde etkilidir.

8 Papaya

Antioksidan C vitamini, E vitamini ve beta karotenin oldukça iyi bir kaynağıdır. İçerdiği papain enzimiyle ise proteinlerin sindirilmesine katkı sağlar. Papaya tohumları özütünün içerdiği fenolik asit ve flavanoidlerin güçlü antioksidan etkide olduğu kanıtlanmıştır. İnflamasyon ve kanserden korumasını da bu içeriğine borçludur