Eker I Run Yol Koşusu Tamamlandı

Eker’in “Sağlıklı Yaşam İçin Koş” mottosuyla hayata geçirdiği “ Eker I Run Yol Koşusu ” dördüncü kez sporseverleri Bursa’da bir araya getirdi. Kötü hava şartlarına karşın yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. 15K, 5K ve Minik Adımlar koşuları olmak üzere 3 ayrı kategorideki yarışların birincisi erkeklerde Fetene Alemu Regasa, kadınlarda ise ile Natalia Gyurten oldu. 5k’da ise Emircan Sahin erkeklerde, Seray Sentürk de kadınlarda birincilik ipini göğüsleyen isim oldular.

Sporu teşvik etmek, bireyleri harekete geçirerek daha sağlıklı bir yaşam için motive etmek ve çocuklara sporu sevdirmek amacı hayata geçen “4. Eker I Run Yol Koşusu” 8 Ekim Pazar günü Bursa’da yapıldı. Kötü hava şartlarına rağmen yıldan yıla katılım sayısı artan koşuya, bu yıl 500’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 2 bin sporsever katıldı.

Bursa – Orhaneli Yolu arasındaki “Eker I Run Yol Koşusu”, 15 kilometre, 5 kilometre ve 500 metre Minik Adımlar şeklinde 3 ana kategoride bir yol koşusu olarak düzenlendi. Eker’in önderliğinde, Bursa Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün katkıları ile hayata geçen “4. Eker I Run Yol Koşusu”, Eker Meydan önünden 10:20’deki Minik Adımlar koşusu ile start alırken, saat 14:00’deki ödül töreni ile son buldu.

Koşunun Uludağ yamacında gerçekleşen 15 kilometrelik ve 5 kilometrelik parkurlarına profesyonel ve spor yapmaktan hoşlanan amatör sporcular büyük ilgi gösterdi. 15K’da yarışların birincisi 00:49:37 derecesiyle erkeklerde Fetene Alemu Regasa olurken, 00:57:06 derecesi ile Natalia Gyurten de kadınlarda birinci oldu. 00:17:03 ile Emircan Sahin 5K’da erkeklerde, 00:20:59 ile Seray Sentürk de kadınlarda birincilik madalyasının sahibi oldular.

Barcelona Maratonu kazandı

Eker I Run Koşusu’nda 15K birincileri Barcelona Maratonu’na, ikincileri ve üçüncüleri ise İznik Ultra Maratonu’na katılma hakkı kazanırken, 5K birincileri ise 2 kişilik Marmaris tatil paketi, ikinci ve üçüncüleri ise Geyik Koşuları’na ücretsiz katılma hakkı kazandılar.

Sosyal Sorumluluk Partneri HETADER

Eker I Run katılımcıları hem koştu, hem de koşarken yardım yaptı. Eker I Run Yol Koşusu’nda Minik Adımlar kayıt ücretlerinin tamamı, yetişkin kayıt ücretlerinin ise her 5 TL’si HETADER’e yani Hemofili ve Talasemi hastası çocuklara umut için ayrıldı.

Kötü hava şartları sporcuları durduramadı

Kötü hava şartlarına rağmen sporcular erken saatlerde etkinlik alanını doldurmaya başladılar. “Sağlıklı Yaşam İçin Koş” mottosuyla 7’den 70’e herkese açık koşu renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar tarafından da yoğun ilgi gören etkinlik alanında stand açan firmalar, eğlenceli aktivitelere imza atarak, katılımcılara keyifli bir gün yaşattılar.