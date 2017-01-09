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1
Kolay Bir Egzersiz ile Başlayalım
Correct!Wrong!
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Criss Cross
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Leg Press
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Squat
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2
Yine Kolay Bir Egzersiz
Correct!Wrong!
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Leg Curl
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Lying Leg Lift
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Standing Calf Raise
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3
Bu Egzersizi Daha Önce Yaptığına Eminiz!
Correct!Wrong!
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Russian Twist
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Push-Up
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V-Sit
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4
Sırtı Çalıştıralım
Correct!Wrong!
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Lying Back Extention
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Triceps Extension
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Biceps Curl
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5
Evet Plank Ama Hangisi?
Correct!Wrong!
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Basic Plank
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Elbow Plank
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Leg Raised Plank
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6
Ve Son
Correct!Wrong!
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Bridge
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Shoulder Fly
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Crunch
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Egzersiz İsimlerini Ne Kadar İyi Biliyorsun?Created on
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Daha Çok Egzersiz Yapmalısın!You scoredEvet, çoğu hareketin adını unutmuş olabilirsin fakat bu egzersizlerine tekrar başlamana engel değil!
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Bazı Hareketleri Unutmuşsun!You scoredDüzenli egzersiz yaptığın kesin fakat, antrenman programını arada değiştirmek isteyebilirsin. Böylelikle daha farklı egzersiz hareketleri ile farklı kas grupları üzerine çalışabilirsin.
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Quiz result
Egzersizler Senden Sorulur!You scoredMuhteşemsin! Antrenman programındaki çeşitlilik sayesinde tüm egzersizleri doğru bildin!
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