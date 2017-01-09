All for Joomla All for Webmasters
bölümler
Monthly Fitness Topluluğu
EGZERSİZLER

Egzersiz İsimlerini Ne Kadar İyi Biliyorsun?

Günlük egzersiz rutininde uyguladığınız egzersizlerin adını ne kadar iyi biliyorsunuz?

Monthly Fitness
Yazı Monthly Fitness
432
76
432, 76 puan
  1. 1

    Kolay Bir Egzersiz ile Başlayalım

    1. Criss Cross
    2. Leg Press
    3. Squat
    Correct!
    Wrong!
  2. 2

    Yine Kolay Bir Egzersiz

    1. Leg Curl
    2. Lying Leg Lift
    3. Standing Calf Raise
    Correct!
    Wrong!
  3. 3

    Bu Egzersizi Daha Önce Yaptığına Eminiz!

    1. Russian Twist
    2. Push-Up
    3. V-Sit
    Correct!
    Wrong!
  4. 4

    Sırtı Çalıştıralım

    1. Lying Back Extention
    2. Triceps Extension
    3. Biceps Curl
    Correct!
    Wrong!
  5. 5

    Evet Plank Ama Hangisi?

    1. Basic Plank
    2. Elbow Plank
    3. Leg Raised Plank
    Correct!
    Wrong!
  6. 6

    Ve Son

    1. Bridge
    2. Shoulder Fly
    3. Crunch
    Correct!
    Wrong!

Egzersiz İsimlerini Ne Kadar İyi Biliyorsun?

Created on
  1. Quiz result

    Daha Çok Egzersiz Yapmalısın!

    You scored
    Evet, çoğu hareketin adını unutmuş olabilirsin fakat bu egzersizlerine tekrar başlamana engel değil!
    Sonuçları Paylaş
    Twitter Facebook
  2. Quiz result

    Bazı Hareketleri Unutmuşsun!

    You scored
    Düzenli egzersiz yaptığın kesin fakat, antrenman programını arada değiştirmek isteyebilirsin. Böylelikle daha farklı egzersiz hareketleri ile farklı kas grupları üzerine çalışabilirsin.
    Sonuçları Paylaş
    Twitter Facebook
  3. Quiz result

    Egzersizler Senden Sorulur!

    You scored
    Muhteşemsin! Antrenman programındaki çeşitlilik sayesinde tüm egzersizleri doğru bildin!
    Sonuçları Paylaş
    Twitter Facebook

Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?

432
76
432, 76 puan

İlginizi Çekebilir

Daha Fazla: EGZERSİZLER

Bunları Unutma

log in

Parolayı mı unuttun?
Captcha!

reset password

Geri
log in
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
List
Meme