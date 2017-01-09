Egzersiz İsimlerini Ne Kadar İyi Biliyorsun?

Evet, çoğu hareketin adını unutmuş olabilirsin fakat bu egzersizlerine tekrar başlamana engel değil!

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Bazı Hareketleri Unutmuşsun!

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Düzenli egzersiz yaptığın kesin fakat, antrenman programını arada değiştirmek isteyebilirsin. Böylelikle daha farklı egzersiz hareketleri ile farklı kas grupları üzerine çalışabilirsin.