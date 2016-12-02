Duygu Bal Röportajı

Milli Voleybolcu Duygu Bal ile Survivor macerasını, neden katıldığını, spora nasıl başladığını ve çok daha fazlasını konuştuk. Çekimlerimizdeki samimi ve içten tavrıyla tüm ekibi kendine hayran bırakan başarılı sporcunun, hayatındaki hızlı değişimin sebepleri Monthly Fitness okuyucularıyla paylaştı.

Spora kaç yaşında nasıl başladın?

10 yaşımda başladım spor hayatıma. Ailemin, öğretmenlerimin ve yakın çevremdeki herkesin fiziğimin spora yatkın olduğunu söylemesi beni spora motive etti.

Voleybolcu olmaya nasıl karar verdin?

Basketbol’a yönlendirmek isteyenler oldu tabii ama benim biraz hassas bir yapım var kendimi o spora uygun hissetmedim:) Voleybol da kendimi buldum öğrendikçe sevdim

Profesyonel sporcu olmanın zorlukları neler?

Profesyonel sporcu olmak düzenli yaşamayı gerektirir. Alkolden sigaradan uzak, sağlıklı beslenerek, iyi bir uyku, dengeli bir sosyal yaşam ve en önemlisi profesyonel bir sporcunun vücudunu sakatlıktan koruyacak önlemleri almasıdır..

Türkiye’de voleybol nasıl bir konumda?

Son yıllarda kulüpler arası bir çok önemli kupayı Türk takımlarının alması, Türkiye’nin voleybola verdiği önemi kanıtlamış oluyor. Dünyanın en başarılı yıldız oyuncuları ülkemizi tercih ediyor bu çok önemli bir durum fakat, Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Galatasaray gibi başarıya alışmış kulüpleri zorlayacak yatırımı diğer kulüplerinde yapmasını isterim. Voleybol izleyicisi eskiye nazaran çok arttı bunu da Milli takımların başarısına borçluyuz

Çocuğun olsa hangi sporu yapmasını isterdin. Neden?

Bu cinsiyetine göre değişir 🙂 Kız olursa mutlaka voleybol erkek olursa basketbol ben böyle yakıştırıyorum fakat şunu biliyorum ki ne olursa olsun bir çocuğun iyi bir birey olması için yetişme döneminde mutlaka takım sporlarıyla büyümeli bu düzen disiplin ve imaj kişinin hayatı boyunca üzerine yapışır.

Keşke dediğin şey var mı? Nedir?

Keşke dediğim tek şey annemle ilgili her şey…. Annemi kaybedeli neredeyse üç yıl olacak ona daha çok doymaya hep keşke derim.

Survivor’a katılmaya nasıl karar verdin?

Spor hayatımdaki bazı pürüzlerin beni en sevdiğim işe karşı şevkimin kırmasıyla Survivor da olmak istedim.

Survivor hayatında ne gibi bir değişiklik sağladı?

Hayatımın en unutulmaz anısı olarak kalacak çok şanslıyım çünkü orayı kimseye anlatarak hissettiremiyorum, herkes hayalinde çok basit bir kurgu gibi canlandırıyor buna gülüyorum:) ama giden görüyor zor hayatta kalma şartlarının nasıl olduğunu… Kişiye kendini tanıtan ciddi bir platform Survivor! Dayanma gücü ve aç insanların halini orada anladım… Ve daha bir çok akılda kalan güzel kareler var aklımda, zaten hayatımızdan çıkmıyor hala her yerde Survivor’ı konuşuruz.

Voleybol’u neden bıraktın?

İşime olan şevkimin kırılması, annemin vefatı, profesyonel sporun bir gün biteceği endişesiyle iş dünyasını öğrenme isteği gibi bir paket var neden olarak 🙂

Voleybol hayatına neler kattı?

Prestij,s aygınlık… Benim için en önemlisi budur… diğer kattıkları ise hala ciddi spor hayatıma devam edişim, düzenli ve disiplinli yaşamımdır.

Çok merak edildiği için soruyorum; Boyun ve kilonu öğrenebilir miyiz?

Ben minyon bir uzunum :)) 1.89 boyum 68 kilom

Cilt bakımı için neler yapıyorsun?

Cilt temizliğim ve nem çok önemli özellikle göz bakımına önem veriyorum haftada 1 gün peeling ve nemlendirici olmazsa olmaz… Ayda 1 kez de uzman bakımına zaman ayırmaya çalışırım

Saç bakımı konusunda en sevdiğin bakım kürleri neler?

Saç konusunda muzdaripim:( dolgun ve sağlıklı saçlar için her türlü bakımı deniyorum şu aralar yumurta akı tozu ve Hindistan cevizi yağı karışımından haftada 2 kez maske yapıyorum beraberinde çinko hapı kullanıyorum, saçlarım işlem gören saçlar olduğu için yıpranmaya müsaitler kuaför bakımlarını da hobi edindim 🙂

Vücudunu nasıl bir beslenme programı ile koruyorsun?

Ben hayatımda diyet nedir bilmem fast food “pis şeyler” diye tabir ettiğim bir çeşit benim belki senede bir kez canım pis şeyler yemek ister 🙂 gazlı içecekler ve alkolden neredeyse tamamen uzağım, protein ağırlıklı besleniyorum sabah kahvaltısında 3 yumurta beyazından otlu peynirli omlet mutlaka yerim balık ve et tüketimim ağırlıklı şu sıralar vee en çok sevdiğim şey tabaklarca yeşillikler salatalar yemek karbonhidrat tercihim pirinç ve bulgur olur…

Fotoğraf: Nurhan Artar

Fotoğraf Asistanı: Ferhat Önal

Saç: Mazhar Saka

Makyaj: Saadet Gürbüz