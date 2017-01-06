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YEMEK TARİFLERİ

Düşük Kalorili Zencefilli Ekmek

Yağmur Turan
Yazı Yağmur Turan
288
64
288, 64 puan
Zencefilli ekmek - monthly fitness

 

Hepimizin vazgeçilmezlerinden biri de Zencefilli Ekmek Kurabiyesi ve muffinleri olsa gerek 🙂 Peki hem kalorisi düşük hem şekersiz hem de aşırı lezzetli bir zencefilli ekmek ile tanışmak ister misin? 1 adet zencefilli ekmek yaklaşık 65 kalori.

Artık gönül rahatlığı ile de yiyebilirsin 🙂 İster kahvaltında, istersen de at çantana yanına da benden bir latte ısmarla, keyfini çıkar !!

Malzemeler

  • 2 çay bardağı tam buğday unu
  • 1 tam yumurta
  • 1 orta boy muz
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 3 yemek kaşığı tahin
  • 1 çay kaşığı rende zencefil
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 yemek kaşığı keçiboynuzu özü
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için

  • Keten tohumu
  • %85 kakolu bitter çikolata

Hazırlanışı

Muzu çatalla ezin. Ardından yoğurt, keçi boynuzu özü, tahin ve yumurtayı ekleyip çırpın. Un, kabartma tozu, zencefil, tarçını da ekleyip hamuru yoğurun. Elinizle şekil verip yağlı kağıdınıza dizin. Üzerine biraz keten tohumu, parça bitter çikolata serpiştirin. 175 derece fırında 15-20 dk kabarana kadar pişirin. Dikkat edin de mutfağınıza yayılan kokusuna fazla aşık olmayın 🙂

Afiyet olsun !

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288
64
288, 64 puan

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