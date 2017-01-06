Düşük Kalorili Zencefilli Ekmek

Hepimizin vazgeçilmezlerinden biri de Zencefilli Ekmek Kurabiyesi ve muffinleri olsa gerek 🙂 Peki hem kalorisi düşük hem şekersiz hem de aşırı lezzetli bir zencefilli ekmek ile tanışmak ister misin? 1 adet zencefilli ekmek yaklaşık 65 kalori.

Artık gönül rahatlığı ile de yiyebilirsin 🙂 İster kahvaltında, istersen de at çantana yanına da benden bir latte ısmarla, keyfini çıkar !!

Malzemeler

2 çay bardağı tam buğday unu

1 tam yumurta

1 orta boy muz

1 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı tahin

1 çay kaşığı rende zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı keçiboynuzu özü

1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için

Keten tohumu

%85 kakolu bitter çikolata

Hazırlanışı

Muzu çatalla ezin. Ardından yoğurt, keçi boynuzu özü, tahin ve yumurtayı ekleyip çırpın. Un, kabartma tozu, zencefil, tarçını da ekleyip hamuru yoğurun. Elinizle şekil verip yağlı kağıdınıza dizin. Üzerine biraz keten tohumu, parça bitter çikolata serpiştirin. 175 derece fırında 15-20 dk kabarana kadar pişirin. Dikkat edin de mutfağınıza yayılan kokusuna fazla aşık olmayın 🙂

Afiyet olsun !