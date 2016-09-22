DÜNYA HARİKASI BİTTER ÇİKOLATA VE FIT TRUFFLE TARİFİ

Bitter çikolata,herkesin olmazsa olmazım dediği,en sevdiği tatlardan biri.. Moralimiz mi bozuk,canımızı sıkan bir konu mu oldu,hemen en yakın ve kolay kurtarıcımız çikolata olur. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım deriz,sevdiklerimize çikolata ikram ederiz.Yani lezzeti kadar hayatımızdaki yeri de çok fazla. Peki hayatımızda böyle farklı zamanlarda,sürekli yanı başımızdan ayrılmayan çikolatayı yeteri kadar tanıyor muyuz ? Ya da daha sağlıklı kalmak için hangi çikolatayı ve neden tercih ediceğimizi biliyor muyuz ?

Çikolatanın 3000 yıllık geçmişi bir çok tarihi ve kültürü içinde barındırır. Maya toplumunun kakao için “Tanrıların Besini” dediğinden yola çıkarak, günümüzde olduğu gibi geçmişte de çikolatanın çok değerli olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Çikolatanın ana ham maddesi olan kakao çekirdeği, Theobroma cacao ağacının meyvesidir. Bu ağaç tropik kuşakta yetişir, nem ve yüksek sıcaklığı sever. Meyve vermeye 4-5 yaşındayken başlar ve 40’lı yaşlara kadar devam eder. Taze iken sarı- kırmızı renklere sahip olan kakao meyvesi kuruduktan sonra kahverengiye dönüşür. Meyvelerin içinden çıkartılan çekirdekler, birkaç gün mayalandırıldıktan sonra güneşte kurutulur ve işlenmeye hazır hale gelir. Fabrikada temizlenen kakao çekirdekleri kavrulur ve öğütülür. Elde edilen sıvı preslenerek kakao ve kakao yağı elde edilir. Kakao yağının çikolata üretiminde önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra kozmetikte de adına sıkça rastlanmaktadır.

Günümüzde basit olarak 3 çeşit çikolata çeşiti bulunuyor. Bitter çikolata, sütlü çikolata ve beyaz çikolata.. Hepimiz bu 3 çikolata çeşiti arasından bitter çikolatanın daha az kalorili olduğunu biliyoruz.Tabiki de mevzu sadece kalori azlığı değil..Peki bitter çikolatayı diğer çikolatalardan ayıran farklar nedir ? Neden tercih edilmelidir? İşte sana bitter çikolata yemen için harika bir kaç neden;

 Öncelikle bitter çikolatanın tüm bu faydalarından nasibinizi alabilmek için, en doğru çikolatayı seçmeniz gerek. Özellikle şekerli olmayanlar, yüksek kakao içerikliler (en az %70 ve fazlası) daha faydalı. İçeriğinde süt yağı ve hidrojenize sebze yağı bulunanlar kesinlikle tercih edilmemeli. Doğru çikolatayı bulduğunuzda, günde ortalama 100 kalorilik (15-20 gram) bir parça bitter çikolata tüketmenizde hiçbir sakınca yok. Aksine, bol bol faydasını göreceksiniz. Günlük lif, demir, magnezyum, bakır, çinko, potasyum ve fosfor ihtiyaçlarınızın da bir bölümünü karşılayan bitter çikolata ile tatlı krizlerinizin üstesinden en sağlıklı şekilde gelmiş olacaksınız.

 Amerikan Beslenme ve Diyet Uzmanlığı Akademisi’nin yaptığı açıklamaya göre, antioksidan içeren flavanoller, kan basıncını düşürmeye, kan akışını düzenlemeye ve kan pıhtısının oluşmasını engellemeye yarıyor.Bitter çikolata mükemmel bir (flavanol)antioksidan deposudur.Son araştırmalarda bitter çikolata içerisinde bulunan antioksidan içeriğinin çilek,soya fasulyesi ve yeşil çay gibi bazı yiyecek ve içeceklerden çok daha yüksek çıkmıştır.

Bitter çikolata,kolesterol içermemesi ve hatta kötü kolesterolu düşürmede etkili olduğunu kanıtlayan bir çok araştırma vardır.

Avusturya’da yapılan bir araştırmaya göre,kalp hastaları her gün belirli bir miktarda bitter çikolata yiyerek kardiyovasküler hastalıklardan korunabiliyor.

Bitter çikolata,yapısında bulunan endorfin ve serotonin seviyesini sağlıklı bir şekilde yükselterek sizi daha iyi hissetmenizi sağlar.Kimi zaman anti-depresan olarak hareket ederek stresi de azaltır.

Bunun yanında daha sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

Spor egzersizlerinden önce kahve ile tüketilerek performans arttırıcı özellik gösterir.

100 gramlık %70-85 kakao içeren bitter çikolata, sütlü çikolataya oranla;4 kat daha fazla lif,5 kat daha fazla demir ve 2 kat daha fazla potasyum içerir.

100 gram %70 kakao içeren bitter çikolata paketinde ortalama 500 kalori vard ır.Bir pakette 20 kare olduğunu varsayarsak,2 kare bitter çikolata 50 kaloriye denk geliyor.Yani gönül rahatlığıyla,korkmadan,ara öğünleriniz de kahvenizin yanında tercih ederek kendinizi mutlu edebilirsiniz.. 🙂

Fit Truffle Tarifi

Malzemeler;

1 su bardağı çekilmiş yulaf

1 orta boy muz

1 yemek kaşığı keçi boynuzu pekmezi

5 adet hurma

2/3 çay bardağı light süt

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı toz antep fıstık

2 kare %85 kakao içeren bitter çikolata

1 yemek kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı dilim yer fıstık

Yapılışı;

Hurmaları ılık suda 4-5 dakika bekletip yumuşamasını sağlayın.Muzu bir kabın içinde ezin ve püre haline getirin.Yulaf,kakao ve keçi boynuzu pekmezini de ekleyip iyice karıştırın.Daha sonra hurmaları minik minik parçalara ayırın ve ekleyin.Üzerine de sütü ekleyip elinizle karıştırın ve bir bütün haline getirin.Karışımı buzdolabında 15-20 dakika kadar bekletin. Beklerken %85 kakao içeren bitter çikolatanızı dövüp minik parçalar haline getirin ve toz antep fıstık ile harmanlayın.Başka bir tarafta da tarçın ve yer fıstıklarını harmanlayın.Buzdolabından çıkarttığınız karışımdan küçük parçalar halinde alıp elinizle yuvarlayın ve hazırladığınız iki harçtan birine bulayıp truffle kaplarınıza koyun.15-20 dakika kadar daha soğuması için buzdolabına atın.Soğuyan fit trufflelerinizi servis edip afiyetle yiyebilirsiniz.. 🙂