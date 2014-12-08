DOÄžRU VÃœCUT Ã–LÃ‡ÃœSÃœNE ULAÅžMANIN YOLLARI

HayatÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmek, yeni alÄ±ÅŸkanlÄ±klar edinmek, hiÃ§ de kolay olmuyor. AlÄ±ÅŸkanlÄ±klar bir anda tek seferde uygulanan hareketlerle deÄŸiÅŸtirilemiyor. YapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k hatada burada baÅŸlÄ±yor, ilk ve tek seferde baÅŸarÄ±sÄ±z olunduÄŸunda kendine ikinci bir ÅŸans vermemek. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sigarayÄ± gerÃ§ekten bÄ±rakmak isteyen kiÅŸilerin bunu 4. Denemesinden sonra kesinlikle baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. AynÄ± durum kilo alan kiÅŸilerin deneyimlediÄŸi baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klar iÃ§inde geÃ§erli. Ä°lk seferde kilo kaybÄ± gerÃ§ekleÅŸmiyorsa kendinize zaman tanÄ±yÄ±n ve ikinci seferi deneyin. Bu durumda yapÄ±lan hatalarÄ± tekrarlamadan devam etmek ve hatalardan ders almak Ã§ok Ã¶nemli. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kimse istediÄŸi yada hedeflediÄŸi vÃ¼cut Ã¶lÃ§Ã¼lerine sahip deÄŸil. Bu sÄ±fÄ±r beden bir modelden tutunda, 36 beden bir genÃ§ kÄ±za hatta 42 beden bir kadÄ±na kadar herkes iÃ§in geÃ§erli. Kimse benim iÃ§in normal olan ne yada yaÅŸÄ±m ve kilo oranÄ±m ne kadar orantÄ±lÄ± demiyor. Genelde kendilerine rakip yada hedef gÃ¶rdÃ¼kleri kiÅŸi gibi olmak istiyor. Bu da kiÅŸinin her zaman yanlÄ±ÅŸ veya eksik ilerlemesine sebep oluyor. DoÄŸru vÃ¼cut Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼ne kavuÅŸabilmeniz iÃ§in yapmanÄ±z gereken kendinizi tanÄ±mak ve doÄŸru hedefler koyarak ilerlemek olmalÄ±.

1) VÃ¼cut KÃ¼tle Ä°ndeksinizi Ã–ÄŸrenin; vÃ¼cudunuzun kaÃ§ta kaÃ§Ä± yaÄŸ?, normal deÄŸerlerinize ne kadar uzak yada yakÄ±nsÄ±nÄ±z? Kemik kÃ¼tleniz nedir? Kas kÃ¼tleniz dÃ¼ÅŸÃ¼k mÃ¼ yoksa Ã§ok mu yÃ¼ksek? Bu sorularÄ±n cevabÄ±nÄ± alÄ±n ve vÃ¼cudunuzu tanÄ±yÄ±n. Bu sayede ilk hedefinizi belirleyebilirsiniz. Ä°lk adÄ±mÄ±nÄ±z bu konuda Ã§ok Ã¶nemli bu nedenle hayalci yaklaÅŸÄ±mlardan uzak kalÄ±n ve etrafÄ±nÄ±zdaki manken fotoÄŸraflarÄ±nÄ± hedef almadan kendi hedefinizi yaratÄ±n.

2) Bazal Metabolizma HÄ±zÄ±nÄ±zÄ± HesaplayÄ±n; bazal metabolizma hÄ±zÄ± vÃ¼cudunuzun ekstra hiÃ§ bir efor sarf etmeden kendi kendine yaÅŸamsal fonksiyonlarÄ± devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlayabilmek iÃ§in harcadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlÃ¼k enerji miktarÄ±dÄ±r. Bazal metabolizma hÄ±zÄ±nÄ±zÄ± bilmek gÃ¼nlÃ¼k kalori alÄ±mÄ±nÄ±zÄ± hesaplamanÄ±z iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir noktadÄ±r. Bu sayede kendi sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±zÄ± belirleyebilir ve kalori alÄ±mÄ±nÄ±zÄ±, beslenme ÅŸeklinizi dÃ¼zenleyebilirsiniz.

3) GÃ¼nlÃ¼k Su Limitinizi TamamlayÄ±n; su iÃ§in. Su vÃ¼cudunuzun yaÄŸ kaybedebilmesi iÃ§in en Ã§ok ihtiyaÃ§ duyduÄŸu ÅŸeydir. Sindirim sisteminizin bu sÃ¼reÃ§te en doÄŸru ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸabilmesi iÃ§in yeterli ve dÃ¼zenli miktarda gÃ¼nlÃ¼k olarak 2,5 litre su alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmeniz gerekmektedir.

4) GÃ¼nlÃ¼k Kalori AlÄ±mÄ±nÄ±zÄ± SÄ±nÄ±rlayÄ±n; elinizde bulunan bazal metabolizma hÄ±zÄ±nÄ±zÄ±n ve vÃ¼cut kÃ¼tle Ä°ndeksinizin oranlarÄ±na gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k almanÄ±z gereken kalori miktarÄ±nÄ± ortalama bir deÄŸer olacak ÅŸekilde hesaplayÄ±n. Elinizdeki bu bilgilere varolan hastalÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± (ÅŸeker/insÃ¼lin, sindirim ve dolaÅŸÄ±m sistemi, kalp veya kansÄ±zlÄ±k gibi) ve bu hastalÄ±klar sebebiyle vÃ¼cut fonksiyonlarÄ±nÄ±zda oluÅŸan sorunlarÄ± ve kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ilaÃ§, takviyeleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak kalori alÄ±mÄ±nÄ±zÄ± kendi ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±za gÃ¶re sÄ±nÄ±rlayÄ±n. Her bireyin gÃ¼nlÃ¼k kalori ihtiyacÄ± kesinlikle aynÄ± deÄŸildir. BazÄ± durumlarda aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ilaÃ§larÄ±n yan etkisi, ilaÃ§larÄ±n kendi kalorisi, hastalÄ±klardan kaynaklÄ± sorunlar kalori alÄ±mÄ±nÄ±zÄ±n yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ±na sebep olabilir. Bu gibi durumlarda doktorunuza danÄ±ÅŸarak yada bir diyetisyenden yardÄ±m alarak gÃ¼nlÃ¼k kalori alÄ±mÄ±nÄ±zÄ± sÄ±nÄ±rlayabilirsiniz.

5) Aktivitelerinizi ArttÄ±rÄ±n; gÃ¼nlÃ¼k aktivitelerinizi, kaÃ§ saat oturduÄŸunuzu, kaÃ§ saat spor yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve gÃ¼nde kaÃ§ kalori harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±, ne derece yalancÄ± karbonhidratlardan tÃ¼kettiÄŸinizi hesaplayÄ±n. Bu sayede vÃ¼cudunuzun fazladan harcadÄ±ÄŸÄ± yada aldÄ±ÄŸÄ± kalorileri hesaplamanÄ±z Ã§ok daha kolay olacaktÄ±r. EÄŸer hastalÄ±ktan yada alÄ±ÅŸkanlÄ±klardan kaynaklÄ± sebeplerden dolayÄ± fazladan kalori alÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyorsanÄ±z aktivitelerinizin sÃ¼resini arttÄ±rarak bu aradaki farklÄ± kapatabilirsiniz.

6) Ã–ÄŸÃ¼nlerde SaÄŸlÄ±klÄ± Tercihler YapÄ±n; gÃ¼nlÃ¼k Ã¶ÄŸÃ¼nlerinizin iÃ§ine kepek, yulaf, salata, meyve gibi kalori oranÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k ve uzun sÃ¼re sizi tok tutacak gÄ±dalar ekleyerek Ã¶ÄŸÃ¼nlerinizi Ã§eÅŸitlendirin. Ara Ã¶ÄŸÃ¼nlerde kuru ve taze yemiÅŸlerden yararlanarak gÃ¼nlÃ¼k enerji ihtiyacÄ±nÄ±zÄ± doÄŸal besinlerden elde edin.

7) AlÄ±ÅŸveriÅŸi BilinÃ§li YapÄ±n; hem daha ekonomik hemde daha saÄŸlÄ±klÄ± bir yaÅŸam mÃ¼mkÃ¼n. HaftalÄ±k alÄ±ÅŸveriÅŸ listenizi 1 hafta Ã¶nceden yapacaÄŸÄ±nÄ±z yemeklere, Ã¶ÄŸÃ¼nlerinize ve beslenme ÅŸeklinize gÃ¶re hazÄ±rlayÄ±n ve gereksiz gÄ±dalardan, tatlÄ± ve paketli Ã¼rÃ¼nlerden uzak durun. Paketli gÄ±dalarÄ±n iÃ§erlerine mutlaka bakÄ±n ve Ã¼rÃ¼nleri lezzetinden ve ambalajÄ±ndan daha Ã§ok iÃ§eriÄŸine gÃ¶re alÄ±n. Paketli gÄ±dalarÄ±n iÃ§erisinde bulunan kimyasallar kilo vermenizi engelliyor olabilir. Diyet, dÃ¼ÅŸÃ¼k kalorili, saÄŸlÄ±klÄ± adÄ± altÄ±nda satÄ±lan bir Ã§ok paketli gÄ±da yaÄŸ hÃ¼crelerinizin artÄ±ÅŸÄ±nÄ± tetikleyebilecek maddeler yÃ¼zÃ¼nden diyetinizin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±na sebep olabilir. Bu nedenle saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeye saÄŸlÄ±klÄ± ve bilinÃ§li bir alÄ±ÅŸveriÅŸle baÅŸlayÄ±n.

8) VÃ¼cut Ã–lÃ§Ã¼lerinizi Her Ä°ki Haftada Bir DÃ¼zenli Ã–lÃ§Ã¼n; Ã¶lÃ§Ã¼mlerinizi sÃ¼rekli not alÄ±n ve dÃ¼zeli olarak kontrol altÄ±nda tutun. VÃ¼cut Ã¶lÃ§Ã¼nÃ¼zÃ¼ bilmeniz bu Ã¶lÃ§Ã¼nÃ¼zÃ¼n Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kmamanÄ±z iÃ§in sizi sÃ¼rekli olarak kontrol altÄ±nda tutacaktÄ±r. Kesinlikle her gÃ¼n kendinizi Ã¶lÃ§Ã¼p durumunuzu ve bulunduÄŸunuz sÃ¼reci kendinize zorlaÅŸtÄ±rmayÄ±n. En saÄŸlÄ±klÄ± ve yÃ¼ksek motiveli ÅŸekilde ilerleyebilmek iÃ§in orantÄ±lÄ± ve yavaÅŸ adÄ±mlarÄ± tercih edin.