Doğru Karbonhidrat Ne Demek?

Karbonhidrat: Azı Karar Çoğu Zarar

Son zamanlarda oldukça yaygın olan düşük karbonhidrat diyetleri günden güne popülaritesini artırsa da karbonhidratlar hayatımızın olmazsa olmaz parçası. Yanlış diyetlerin hayatımızdan çıkarmamızı istediği karbonhidratlar, yaşamımız boyunca en çok tükettiğimiz, temel enerji kaynağımız olan gruptur. 1 gramı 4 kkal enerji vermekte ve depolanabilmektedirler. Beynimiz olmak üzere bütün organlarımızın yakıtı karbonhidratlardır. Vücudumuz çalışabilmek,enerji üretebilmek ve fizyolojik devamlılığını sağlayabilmek için karbonhidrat ister.

Karbonhidratlar basit ve kompleks yapıda olanlar olmak üzere 2 grupta incelenir. Sağlıklı bir yaşam için önemli olan doğru karbonhidrat tüketmektir. Kompleks yapıdaki karbonhidratlar doğru karbonhidratlardır, ki bunlar kan şekeri dengesini koruyan, besin öğelerinden zengin olan gruptur. Bunlar mineraller, protein, B grubu vitaminleri ve posadan zengin tahıl grubu besinler demektir. İçerdiği B grubu vitaminleriyle stresimizi yönetebilmek adına destekçimizdir. Cinsiyet, yaş, fiziksel aktivite durumunuza göre belirlenen doğru miktarlarda doğru karbonhidratları tüketmekten korkmayın.

Doğru Karbonhidratlar Neler?

Tam tahıllı besinler

Tam buğday/çavdar/yulaf/kurubaklagil unu

Bulgur

Kurubaklagiller

Yulaf

Kinoa

Karabuğday

Sebze-meyveler

Tehlikeli karbonhidratları ise basit karbonhidratlar sayabiliriz. Şeker, beyaz un ve beyaz unla yapılmış poğaça, kurabiye, hamurlu tatlıları bu grupta değerlendirmek mümkün. Bunlar kan şekerimizi çok hızlı yükseltip ardından düşürecek, gün içinde açlık ataklarına neden olacaktır. Fazla tüketilmesi halinde ise kilo artışına ve diyabet ve kalp-damar hastalıklarına yol açabilir.

Karbonhidratları Hayatımıza Sağlıklı Bir Şekilde Nasıl Katabiliriz?