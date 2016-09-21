DİYETTE KAÇAMAK YAPARAK ZAYIFLAYIN

Sıkı bir diyet programında olan, özelliklede diyetin sonlarına gelmiş bireyler iyi bilir ki diyet özellikle son zamanlarda artık çekilmez bir hal alır. Başlarda her şey çok güzel gidiyorken son zamanlara doğru kaçamak yapma isteği fazlasıyla artar. Sürekli aynı besleniyormuşsunuz gibi, aynı şeyleri yapıyormuşsunuz gibi gelir ve işte tam da o anda kaçamaklar imdadınıza yetişir. Fakat bazen diyette kaçamaklar ufak tefek şeylerle sınırlı kalmaz ardı arkası kesilmez ve diyette kaçamak yapan birey kısır bir döngü içerisine girer yedikçe üzülür, üzüldükçe yer. Eminim bu hikaye pek çoğunuza tanıdık gelmiştir. Eğer sizde son durumlarda bu hal içerisindeyseniz şimdi arkanıza yaslanın ve diyette kaçamak yapmanın keyfini çıkarın.

Kaçamak yapmak sandığınız kadar da kötü bir şey değil. Aksine diyet halindeyken mutlaka yapmanız gereken bir şey. Kaçamak yapmak sadece tatlı ihtiyacını gidermek demek değil, sizin farkında olmadan vücudunuza yaptığınız bir iyilik aslında. Önemli olan bunu doğru bir şekilde yapmanız. Gelin bu kaçamak günlerinin nasıl yapılması gerektiğini ve vücuda nasıl faydaları olduğunu hep birlikte görelim.

%80-20 kuralı: Hayatın pek çok alanında yaptığınız yüzde yirmilik iş kısmı hayatınızın geri kalan yüzde seksenini etkilediğini duymuş muydunuz? Bu rakam istatistiksel pek çok araştırma sonucu elde edilmiş, iş dünyasında da genel olarak kullanılan bir oran. Sizde bu kuralı diyet hayatınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu diyet yapanlar hayatlarına %90-%10 şeklinde de bölüştürebiliyorlar. Ama işin özü uzun süre sağlıklı beslenirseniz %20 lik veya %10 luk kaçamaklar diyetinizi sabote etmeyecektir. Kabaca 10 günlük bir süreçte istediğiniz bir günü kendinize ayırmakta hiçbir sakınca görülmüyor. Üstelik tüm günü kaçamak günü ilan ettiğinizde zamanla eskisi kadar da çok kaçamak yapamadığınız görmek sizi oldukça keyiflendirecektir.

Canınız ne çekiyorsa onu yiyin: Kaçamaktan kastımız asla sadece tatlı değildir. İsterseniz uzun süredir hayalini kurduğunuz o hamburgeri yiyip yanında da hiç çekinmeden patates kızartmalarını siparişinize ekleyebilirsiniz. Yani önemli olan tatlı yemek değil, canınız ne çekiyorsa onu yemek. Bu sayede bir sonraki kaçamak gününe kadar sürekli aklınız kurcalayan o besinlerden kurtulup sağlıklı beslenmeye devam edebilirsiniz. Ancak şu noktaya da değinelim; kaçamaklarınızı sürekli vücuda zarar veren gıdalarla özellikle de asitli/alkollü içecekler veya kızartmalarla yapıyorsanız vücut sağlığınızı düşünerek sürekli aynı kaçamakları da yapmamanızı tavsiye ederim. Özellikle istediğiniz, özlem duyduğunuz bir besin yoksa da kendiniz zorlamak yerine kaçamak gününüz ileri bir tarihe ertelemek daha faydalı olacaktır.

Uzun süreli kilo kontrolü: Özellikle diyetten sıkılan veya diyetin sonlarına yaklaşan bireyler için kaçamak günleri adeta kurtarıcı rol oynuyor. Kaçamak günlerini dilediği gibi geçiren bireyler daha uzun süre kilo kontrolü sağlamada ve diyete uyma noktasında daha kararlı oluyor. İşin en güzel yanı ise sağlıklı beslendiğiniz süre daha uzun olduğu için yaptığınız kaçamaklar sizi rahatsız etmeye başladığından bir süre sonra kaçamaklarınızın bile porsiyonu küçülmeye başlıyor hatta bazı kişilerde kaçamak yapma isteği bile olmuyor.

Hormonlar kontrolü yeniden ele alıyor: Özellikle çok katı, düşük kalorili diyetlerin sonucunda pek çok hormon (özelliklede tiroid hormonları ve leptin yani tokluk hormonu) az çalışmaya başlıyor. Özellikle Tiroid hormonlarından tiroksin yani T4 hormonu hücre içinde etkili olan T3 hormonuna dönüşür. T3 hormonu ise metabolizmayı canlandıran hormon olarak bilinir. T4, T3’e ne kadar çok dönüşebiliyorsa metabolizma hızıda o kadar iyidir diyebiliriz. Ancak sıkı diyetler sonucunda maalesef bu oran azalmaktadır. Aynı şekilde vücuda tokluk sinyalleri veren leptin hormonu da zamanla etkinliğini yitirdiği için tokluk duyusunun azalması ve sürekli aç hissetme durumu oluşmaktadır. Diyette Kaçamak yapmak ise bu hormonları dengelemeye yardımcı olacaktır. Tabi diğer hormonlardan hiç bahsetmiyorum bile. Uzun süre az kalorili, az yağlı diyetlerin vücutta oluşturabilecek tahribatları önlemek için belirli sürelerde kaçamak yapmak şart gözüküyor. ☺

Kaçamakları dengelemek: İşte işin zor kısmına geldik. Öncelikle asla ama asla pişmanlık duymayın ve ertesi gün asla tartılmayın. Kaçamak yapacağınız günü önceden belirleyin bu şekilde sonradan pişmanlık duyup başka bir kaçamak gününe kadar eziyet çekerek beklemezsiniz. Kaçamaktan sonraki gün sağlıklı beslenmeye devam edip normalde içtiğinizden daha fazla su içmeye ve mümkünse tükettiğiniz protein miktarını arttırmaya özen gösterin. Kaçamak gününde; kaçamak öncesi ya da sonrası spor yapmakta kilo artışını azaltmaya yardımcı olacaktır. (Ertesi günde telafi edebilirsiniz) Kaçamaktan sonra boşaltım sistemi muhtemelen sorunsuz çalışacaktır ancak siz yinede yoğurdunuzu, kefirinizi tüketmeyi ihmal etmeyin.