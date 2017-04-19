Diyette Hızlı Sonuç Almak İçin 10 Tüyo

Konu kilo vermekse; yavaş ve istikrarlı olan kazanır. “Moda ve şok” diyetler, çok düşük kalorili oldukları için uygulamak zordur ve ipin ucunu bir kere kaçırırsanız, kilonun geri alınması kaçınılmazdır. Bu nedenle, sağlıklı diyet ve egzersiz yapmayı yaşam şekli haline getirmek önemlidir. Diyet ve spor yaptığınız halde, hemen sonuç görememek, motivasyonunuzu negatif etkileyebilir. Bu nedenle diyetteyken motivasyonunuzu kaybetmemeniz için “sonuç veren hileler” i sizler için hazırladım

1 Cuma Günü Tartılın

Çalışmalar, haftada 1 kez düzenli olarak tartılanların kilo vermede ve korumada daha başarılı olduklarını gösteriyor. Doğru olan her yemek öncesi ve sonrası tartılmak mıdır? Tartılmak için en uygun zaman, ne zamandır? Birçoğumuzun içinden ‘Pazartesi’ dediğini duyar gibiyim ancak ‘Cuma’ gününe ne dersiniz? Tüm hafta içi diyetinizin tek kelime dışına çıkmayıp, hafta sonu ise yediklerinize inanamıyor olabilirsiniz. Bunun için, cuma günü tartılarak, emeğinizin karşılığını aldığınızı görürseniz hafta sonu diyetinize ihanet etme oranınız azalacaktır. Hafta sonu kendinizi şımarttıktan sonra pazartesi tartılmanız ise tartıda artılar görmenize sebep olarak diyetinizi bırakmanıza dahi sebep olabilir.

2 Tabağınızı Küçültün

Zaman içinde tabaklar büyüdükçe bel çevremiz de büyüdü… Büyükannemizin yemek servis ettiği tabakta şimdi salata servis ediliyor diyebiliriz. Aslında hepimiz görselci olduğumuzdan gerçek açlıktan çok tabağın dolup dolmadığına; gerçek tokluktan çok tabağın bitip bitmediğine bakarız. Küçük tabakta yediğimizde de doyabiliriz. Özellikle yemeği dışarda yiyorsanız, ana yemek kocaman tabaklarda geliyorsa dikkatli olmalısınız. Kendinize özel başlangıç ve salata söyleyip ana yemeği arkadaşınızla bölüşün. Paylaşacak birini bulamazsanız, yemeğin yarısının servis edilmeden paketlenmesini rica edebilirsiniz.

3 Salatalarınızı Çeşitlendirin

Sağlıklı beslenmede salatalar hem basit hem besleyicidir. Kilo vermede oldukça önemli yeri olan sebzeler, sizi yasak psikolojisine sokarsa amacından sapar. Bu nedenle yediğiniz salatanın lezzetli ve doyurucu olması önemlidir. Çıtır, yumuşak veya tatlı ilaveler (kuru yemişler ve yağlı tohumlar, avokado gibi) ile son dokunuş olarak ızgara et, tavuk, balık veya peynir gibi protein kaynağı ekleyerek salatanızı hem lezzetli hem de besleyici yapabilirsiniz.

4 Yemeklerden Önce Su İçin

Yemek öncesi 2 bardak (500 ml) su içmek, kilo vermeye yardımcı olabilir. Obesity Journal da yayınlanan bir çalışmada, yemekten 30 dakika önce 500 ml su içen obez bireylerin içmeyenlere oranla 1.3 kg daha fazla kilo kaybettiği bulunmuştur. Susama ile açlık duygusu birbirine karışabilir. Beyinde aynı bölgede aktive oldukları için bazen aç olduğumuzu sanıyorken aslında sadece susamış oluyoruz. Yeterli su içmek, sahte açlık duygusunu önleyerek fazla yemekten sizi koruyacaktır. Suyu daha da lezzetli hale getirmek için meyve dilimleri (portakal, çilek, limon, elma) kullanabilirsiniz.

5 Egzersizi Alışkanlık Haline Getirin

Fit&formda bir vücuda sahip olmak için pahalı spor salonlarına veya tüm zamanınızı spor yaparak harcamanıza gerek yok. Gücünüzü artıracak egzersizleri rutininize eklemek görünüşünüzü ve nasıl hissettiğiniz büyük ölçüde etkiler. Bu egzersizleri (yürüyüş, merdiven çıkma, bisiklet, squat, pilates, yoga) hayatınıza eklemek sandığınızdan daha da kolaydır. Günlük programınıza sıkıştırarak, evde bile yapılabilirsiniz. Sonucu aynada görmek sizi daha çok motive edecektir.

6 Özel Günlerde Yanınızda Su Bulundurun

“Özel günler de diyet olmaz” diyenlerdenseniz dikkat! Kalorisiz bir içecek seçin ve tüm menüyü değerlendirene kadar ne yiyeceğinize karar vermeyin. Özellikle kokteyl aperatifleri ardından ana yemek de varsa ipleri baştan sıkı tutmalısınız. Bir-iki çeşit aperatif seçip, gece bitene kadar ekleme yapmamanız doğru olacaktır.Tok olduğunuz halde yemek istediğinizde bir yudum su alın ve tekrar düşünmek için zaman kazanın.

7 Her Lokma Sorası Çatalı Bırakın

Dikkatinizi yemeğin dokusuna, sıcaklığına ve lezzetine vermek daha az yemenizi sağlar. Her lokmadan sonra çatalı bırakıp kendinizi sorgulayın, belki de doymuşsunuzdur? Unutmayın, beynimiz 20 dakika sonra yemek yediğini algılıyor ve bilinçli yemek, doyma sinyali vererek sindirime destek oluyor.

8 İlk 3 Lokma Arasına 10 Saniye Koyun

Çoğumuz TV izlerken, çalışırken, kitap okurken bir şeyler yemekten ne kadar hoşlansak da aslında bolca kalori almamıza neden olan bir davranıştır. Yemek yerken sadece yediğimiz yiyeceğe odaklanmalıyız. Çok acıkmak durumu biraz değiştirse de, aslında yiyeceği ağzınıza ilk aldığınız andaki tat sonraki ısırıklardan daha lezzetlidir. Ne kadar çok yerseniz aldığınız lezzet o kadar azalır. Özellikle çikolata, peynir gibi tadı yoğun besinlerde ilk lokmaların tadını doğru alabilirseniz aşırıya kaçmadan doyabilirsiniz.

9 Tehditleri Uzaklaştırın

Dışarıdan oldukça masum görünse de kurabiye ve bisküvi gibi kendi küçük kalorisi büyük besinleri cam kavanozda sergilemek, iradenizin büyük düşmanı olabilir. Gördüğünüzde dayanamadığınız yiyecekleri mümkünse evde tutmayın, tutmanız gerekiyorsa oldukça uzakta ve dışarıdan içinde ne olduğu görünmeyecek şekilde saklayın.

10 Evde Sağlıklı Tatlı Bulundurun

Yemeğe çıkarken oldukça kararlıydınız, salata seçimi yapacak ve tatlı menüsüne bakmayacaktınız. Yan masaya iştah kabartan tatlı tabakları gelene kadar… Size tavsiyem, dışarıda yemek yerine evinizde sağlıklı tatlılar hazırlayın. İradenizin zayıfladığını hissettiğiniz anda evde sizi bekleyen lezzetleri düşünmek işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.