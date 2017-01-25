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1
Yeme alışkanlıklarım ve fiziksel aktivitem hakkında çok düşündüm ve neleri değiştirebileceğimi biliyorum.
Correct!Wrong!
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2
Yemek ve egzersiz konusunda kısa- geçici değil, akılcı- kalıcı değişiklikler yapmam gerektiğini biliyorum.
Correct!Wrong!
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Doğru
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Yanlış
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3
Çok fazla ve hızlı kilo verirsem kendimi ancak başarılı hissederim.
Correct!Wrong!
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Doğru
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Yanlış
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4
Yavaş kilo verirsem daha iyi olacağını biliyorum.
Correct!Wrong!
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Doğru
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5
Gerçekten kendim istediğim için kilo vermeyi düşünüyorum. Başkası istediği için değil.
Correct!Wrong!
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6
Kilo vermek yaşantımdaki diğer sorunları da çözebilecek.
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7
Günlük fiziksel aktivitemi artırmayı çok istiyorum.
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8
“Hata” yapmazsam başarılı bir şekilde kilo veririm, hata yapınca vazgeçiyorum.
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9
Kilo vermeye başladıktan sonra kilom sabit kalırsa, hedefime ulaşmada yardımcı olan motivasyonumu kaybediyorum.
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10
Şu an yaşamım stresli ama ben yine de bir kilo verme programına başlamak istiyorum.
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Diyete Hazırlık Süreci: Kilo vermeye ne kadar hazırsınız?Created on
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Quiz result
Şu anda kilo vermek için uygun bir zaman olmayabilir.You scoredBaşlangıçta başarılı olabilirsiniz. Fakat hedefinize tam anlamıyla ulaşmak için gerekli ilerlemeyi sürdüremeyebilirsiniz. Kilo verme amacınızı ve yaklaşımlarınızı tekrar gözden geçirin, bir diyetisyenden yardım almayı deneyin.
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Quiz result
Kilo verme nedenlerinizi ve uygulayacağınız yöntemleri tekrar gözden geçirmelisiniz.You scoredGerçekten kilo vermek istiyor musunuz? Bu sorunun cevabını kendinize sorun.
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Quiz result
Tam Zamanı!You scoredŞu anda muhtemelen kilo vermek için amacınızı biliyorsunuz başarmanız için gerekli adımların farkındasınız ve hazırsınız.
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