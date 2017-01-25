Diyete Hazırlık Süreci: Kilo vermeye ne kadar hazırsınız?

1 Yeme alışkanlıklarım ve fiziksel aktivitem hakkında çok düşündüm ve neleri değiştirebileceğimi biliyorum. Doğru Yanlış Correct! Wrong!

2 Yemek ve egzersiz konusunda kısa- geçici değil, akılcı- kalıcı değişiklikler yapmam gerektiğini biliyorum. Doğru Yanlış Correct! Wrong!

3 Çok fazla ve hızlı kilo verirsem kendimi ancak başarılı hissederim. Doğru Yanlış Correct! Wrong!

4 Yavaş kilo verirsem daha iyi olacağını biliyorum. Doğru Yanlış Correct! Wrong!

5 Gerçekten kendim istediğim için kilo vermeyi düşünüyorum. Başkası istediği için değil. Doğru Yanlış Correct! Wrong!

6 Kilo vermek yaşantımdaki diğer sorunları da çözebilecek. Doğru Yanlış Correct! Wrong!

7 Günlük fiziksel aktivitemi artırmayı çok istiyorum. Doğru Yanlış Correct! Wrong!

8 “Hata” yapmazsam başarılı bir şekilde kilo veririm, hata yapınca vazgeçiyorum. Doğru Yanlış Correct! Wrong!

9 Kilo vermeye başladıktan sonra kilom sabit kalırsa, hedefime ulaşmada yardımcı olan motivasyonumu kaybediyorum. Doğru Yanlış Correct! Wrong!