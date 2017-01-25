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Monthly Fitness Topluluğu

Diyete Hazırlık Süreci: Kilo vermeye ne kadar hazırsınız?

Amerikan Diyetisyenler Derneği’nin uyguladığı bu test diyete ne kadar hazır olduğunuz konusunda size yardımcı olacak. Her soruyu “doğru” veya “yanlış” olarak cevaplayın.

Gamze Şanlı AK
Yazı Gamze Şanlı AK
576
95
576, 95 puan
  1. 1

    Yeme alışkanlıklarım ve fiziksel aktivitem hakkında çok düşündüm ve neleri değiştirebileceğimi biliyorum.

    1. Doğru
    2. Yanlış
    Correct!
    Wrong!
  2. 2

    Yemek ve egzersiz konusunda kısa- geçici değil, akılcı- kalıcı değişiklikler yapmam gerektiğini biliyorum.

    1. Doğru
    2. Yanlış
    Correct!
    Wrong!
  3. 3

    Çok fazla ve hızlı kilo verirsem kendimi ancak başarılı hissederim.

    1. Doğru
    2. Yanlış
    Correct!
    Wrong!
  4. 4

    Yavaş kilo verirsem daha iyi olacağını biliyorum.

    1. Doğru
    2. Yanlış
    Correct!
    Wrong!
  5. 5

    Gerçekten kendim istediğim için kilo vermeyi düşünüyorum. Başkası istediği için değil.

    1. Doğru
    2. Yanlış
    Correct!
    Wrong!
  6. 6

    Kilo vermek yaşantımdaki diğer sorunları da çözebilecek.

    1. Doğru
    2. Yanlış
    Correct!
    Wrong!
  7. 7

    Günlük fiziksel aktivitemi artırmayı çok istiyorum.

    1. Doğru
    2. Yanlış
    Correct!
    Wrong!
  8. 8

    “Hata” yapmazsam başarılı bir şekilde kilo veririm, hata yapınca vazgeçiyorum.

    1. Doğru
    2. Yanlış
    Correct!
    Wrong!
  9. 9

    Kilo vermeye başladıktan sonra kilom sabit kalırsa, hedefime ulaşmada yardımcı olan motivasyonumu kaybediyorum.

    1. Doğru
    2. Yanlış
    Correct!
    Wrong!
  10. 10

    Şu an yaşamım stresli ama ben yine de bir kilo verme programına başlamak istiyorum.

    1. Doğru
    2. Yanlış
    Correct!
    Wrong!

Diyete Hazırlık Süreci: Kilo vermeye ne kadar hazırsınız?

Created on
  1. Quiz result

    Şu anda kilo vermek için uygun bir zaman olmayabilir.

    You scored
    Başlangıçta başarılı olabilirsiniz. Fakat hedefinize tam anlamıyla ulaşmak için gerekli ilerlemeyi sürdüremeyebilirsiniz. Kilo verme amacınızı ve yaklaşımlarınızı tekrar gözden geçirin, bir diyetisyenden yardım almayı deneyin.
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    Kilo verme nedenlerinizi ve uygulayacağınız yöntemleri tekrar gözden geçirmelisiniz.

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    Gerçekten kilo vermek istiyor musunuz? Bu sorunun cevabını kendinize sorun.
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    Tam Zamanı!

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    Şu anda muhtemelen kilo vermek için amacınızı biliyorsunuz başarmanız için gerekli adımların farkındasınız ve hazırsınız.
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95
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