Diyet Sürecinde Sindirim Sorunları

Beslenme şeklimizin değişimin en doğal ve en yaygın sonuçlarından bir tanesi de hiç şüphesiz sindirim sorunlarıdır.

Diyete başlayarak değiştirdiğimiz yeme alışkanlıklarımıza metabolizmamız sindirim ve boşaltım işlevlerini aksatarak reaksiyon gösterebilir. Bu da günler boyu tuvalete çıkamamakla, konstipasyonla (kabızlık) veya diyareyle (ishallik) neticelenebilir. Kimi zamansa tüm bu şikayetlerin nedeni seyahatlerdir. İklim ve coğrafya değişiklikleri de birçok insanın sindirim sistemi için risk faktörüdür. Değişen koşullara bağırsaklarımızın çalışma şekli kimi zaman uyum sağlayamaz özetle.

Öncelikle diyet süreçlerinde tuvalete çıkmakta zorlanmamızın ‘beslenmemizden kaynaklı’ sebeplerinden bahsedelim isterim. Zira beslenmeye dair problemlerimizi halletmek istiyorsak her zaman izlememiz gereken yolda ilk durağımız NEDENİNİ BULMAK olmalı!

Yetersiz posa (lif) alıyor olabilirsiniz.

Yetersiz sıvı tüketiyor olabilirsiniz.

Su tüketiminiz olması gerektiğinden az olabilir.

Alkol tüketiminiz haddinden fazla miktarda olabilir.

Hormonlarınızla alakalı bir sorununuz mevcut olabilir.

Tiroidiniz kaynaklı bir problem yaşıyor olabilirsiniz.

Peki diyet yaparken karşımıza sıkça çıkan, bana bol bol sorulan ‘tuvalete çıkamıyorum!’ veya ‘sürekli ishalim!’ türevi sorunlarınızı beslenmenizi doğru şekilde değiştirerek çözmenin yolu nedir veya nelerdir?

1 Güne ılık su içerek başlayın.

Sindirimimiz su yardımıyla daha doğru şekilde gerçekleşecektir.

2 Daha hareketli bir hayat benimseyin.

Dengeli ve doğru miktarda fiziksel aktivite kabızlık sorununun deyim yerindeyse düşmanıdır. Bu kişinin yaşam koşullarına göre hafif tempolu bir yürüyüş de olabilir, fitness da olabilir, pilates de!

3 Alkol tüketiminizi minimumda tutun.

Alkol içerdiği bileşenler nedeniyle bağırsaklarımızın çalışmasını ve dolayısıyla sindirimimizi olumsuz yönde etkiler.

4 Günde bir adet maden suyu tüketin!

Maden suyu içeriğindeki mineraller nedeniyle kabızlık sürecinde bize yardımcı rol oynar.

5 Sert kabuklu meyve tüketin.

Kuruyemişler içeriklerindeki posa ve vitaminler nedeniyle bağırsak sağlığımızı pozitif olarak etkiler.

6 Abur cuburlardan kaçın.

Fazlaca karbonhidrat ve yağlar içeren atıştırmalıklar ve fast food tarzı beslenmek sindirim sistemimizi ve dışkılama düzenimizi tehdit eder.

7 Bitki çayları tüketin.

Bitki çayları tüketmek sıvı alımının en sevimli alternatiflerinden bir tanesidir. Rezene ve yeşilçay gibi örnekleri ise yine bağırsak çalışmamıza faydalı tesir gösterir.

Şimdi de diyet süreçlerimizde karşımıza sık sık çıkabilen bir diğer sindirim sorunu olan diyareden(ishal) bahsedelim.

Su tüketimini abartmış olabilirsiniz.

Çok lifli gıdalar tüketip günlük almanız gereken posa miktarının çok üstünde posa alıyor olmanız bu durumun nedeni olabilir.

İçmeniz gerekenden çok daha fazla bitki çayı içiyor olabilirsiniz.

Diyet süreçlerinde bağırsak işlevlerimiz oldukça önemli yer tutar. Sağlığımızı muhafaza ederek zayıflamak istiyorsak ilk iş sindirimsel problemlerimizi çözmeliyiz. Şayet kendi içimizde tüm çözüm yollarını denediysek fakat hala sorunlarımız sürüyorsa hekim yardımı almayı ihmal etmeyelim. Sindirimsel sorunlarını çözmezsek bu sorunları kilo verememeler ve başka birçok sağlık problemlerinin takip etmesi kuvvetle muhtemeldir.

Eğer kilo verme sürecimizde diyetisyen yardımı alıyorsak yaşadığımız bu sindirim sonucunu mutlaka diyetisyenimize bildirelim. Diyet süreçlerimizde beraber yürüdüğümüz uzman kişilerin bunu bilmesi bizi çözüme ve iyilik haline bir adım daha yaklaştırır.

O halde sözlerimi bitirmeden evvel diyet yaparken sindirimsel ve boşaltımsal sorunlarla karşılaştığımızda çözmek adına yapmamız gerekenlerin üzerinden GENEL HATLARIYLA BİR KEZ DAHA geçmek isterim.

Sorunumuzu eğer diyetisyen yardımı alıyorsak diyetisyenimize bildirelim.

Şayet diyetisyenimiz hekime yönlendirirse bir hekim yardımı almaktan asla geri durmayalım.

Sindirimde sıvı alımı en önemli hususlardan biri olduğundan sıvımı alımımızın idealinin ne kadar olduğunu mutlaka bilelim.

Günlük aldığımız sıvıyı ve sıvı alım sıklığımızı gözden geçirelim eğer yanlış giden bir durum olduğunu fark edersek anında sıvı tüketim şeklimizi düzeltelim.

Fiziksel aktivite miktarınızı ve şeklinizi size uygun şekilde nasıl düzenleyebileceğinizle alakalı bir uzmandan yardım alın ve derhal hayata geçirin. Çünkü fiziksel aktiviteler de en az diyetler kadar kişiye özeldir.

Sigarayı içerdiği nikotinin sindirimimizi tehdit edici etkisinden dolayı mümkün mertebe hayatınızdan çıkarın.

Kendinizi sevin, sağlığınızı önemseyin, bedeninize değer verin! Bedenimiz şüphesiz ki bize verilmiş en kıymetli ve en özel hediyedir.