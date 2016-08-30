DİŞLERİNİZİ ÜÇ DAKİKADA BEYAZLATIN

Hepimiz dişlerimizi beyazlatmaları için dişçilere dünyanın parasını ödüyoruz, hatta beyazlatıcı olacağına inandığımız diş macunları ve gargaraları satın alıp duruyoruz. Halbuki, o kadar çok uğraşıp farklı yollara para ödemenize gerek yok! Evde çok kolayca yapabileceğiniz bu karışımla dişlerinizi hemen beyazlatabilirsiniz:

1 paket Karbonat ve yarım veya 1 limonun suyunu bir kasede karıştırın. Karışımın macun gibi bir kıvama sahip olması gerekiyor. Fazla sulu olursa daha karbonat ekleyin, fazla katı olursa daha limon suyu ekleyin. Karışım macun gibi olduğunda, ilk önce dişlerinizi kuru bir kağıt havluyla silin, sonra diş fırçanıza karışımdan koyup dişlerinizi fırçalayın. Karışım dişlerinizle 1-2 dakika kadar bir süre temas ettikten sonra da ağzınızı suyla çalkalayarak temizleyin. Yemek yaparken kullandığımız karbonatın bilimsel adı sodyum bikarbonattır ve özellikleri arasında çok alkali olması ve aşındırıcı olması yer alır. Alkali olduğu için ağzınızın pH değerini dengeleyebilir ve diş minenize zarar veren asidin etkilerini engelleyebilir, aşındırıcı olduğu için de dişlerinizde biriken bakteri ve maddelerin çözülmesine yardımcı olabilir. Bu karışımı haftada birkaç kez hazırlayıp dişlerinizi bununla fırçaladığınızda farkı göreceksiniz.

Bunun dışında kullanılan iki karışım daha var: biri, birkaç ezilmiş çilek, biraz tuz ve biraz karbonatın karışımı. Bunu da aynı şekilde dişlerinizi kuruttuktan sonra bir diş fırçasına koyup dişlerinizi fırçalayın, karışım ağzınızda 5 dakika kaldıktan sonra ağzınızı çalkalayın. Çilek içerisindeki C vitamini sayesinde dişinizde biriken plakın çözülmesine yardımcı oluyor, tuz ise aşındırıcı özelliği sayesinde aynı şeyi yapıyor. Bir başka yol ise bir yemek kaşığı kadar hindistancevizi yağını ağzınıza koyup 15 dakika boyunca ağzınızda çalkalamak, dişlerinizin arasından geçirmek, sonra ağzınızı temizlemek. Tadı pek harika olmayabilir, ama hindistancevizi yağı içerisindeki asit sayesinde dişlerinizi sarartan plak bakterilerini çözüyor ve diş eti sağlığınıza iyi geliyor. Bu karışımları dişlerinizi normal diş macunuyla fırçaladıktan sonra veya önce kullanabilirsiniz ve haftada birkaç kere yapmanız dişlerinizin beyazlamasına yardımcı olacaktır. Diş sağlığınız ve beyazlığı için tabi ki de çok önemli olan diş ipi kullanımını da unutmayın!