Dişil ve Eril Enerjinizi Dengeleyin

Hepimiz günlük hayatımızda farklı şekillerde ilişkiler yaşıyoruz. İlişkilerimizi bağımlı ya da özgür bir şekilde yaşıyoruz. Bazen de iki tarafın dengede olduğu bir şekilde ilişki yaşıyoruz.

Eski ilişkilere baktığımızda ise erkek, duygularını bastırmak zorundaydı ve eve para getiren rolüyle sınırlandırılmıştı. Kadın ise ekonomik olarak güçsüzdü ve ev hanımı rolüyle sınırlandırılmıştı. Bu tarz ilişkiler erkeklerin ve kadınların kapasitelerini geliştirememesine neden oldu. Bağımlı hale gelerek kendi özlerini unuttular. Fakat günümüzde hala da bu tarz ilişkiler yaşansada artık daha dengeli ve eşit şekillerde ilişkiler yaşanmaya başlandı. Daha dengeli ve eşit şekillerde yaşanan ilişkiler

, kadınların ve erkeklerin kendi özlerini bulmalarını kolaylaştırdı. Erkekler duygularını rahatlıkla ifade edebiliyor, kadınlar ise ekonomik olarak daha güçlü hale geldiler. Hem bireyler ve hemde kültür olarak dişil ve eril enerjinin bütünlüğünü keşfettik. Bütünlüğün oluşmasının yanında yan etkilerinide göz ardı etmemek lazım

Kadın iş hayatında başarılı olması için Eril enerjisini daha çok kullanması gerekiyor . Bu durumda kadın, dişil enerjisini bastırmak zorunda kalıyor. Eril enerjisi yüksek olan kadınlar ve erkekler ilişkilerinde bir takım sorunlar yaşamaya başlıyor.