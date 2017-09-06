Dişil ve Eril Enerjinizi Dengeleyin

Hepimiz günlük hayatımızda farklı şekillerde ilişkiler yaşıyoruz. İlişkilerimizi bağımlı ya da özgür bir şekilde yaşıyoruz. Bazen de iki tarafın dengede olduğu bir şekilde ilişki yaşıyoruz.
Eski ilişkilere baktığımızda ise erkek, duygularını bastırmak zorundaydı ve eve para getiren rolüyle sınırlandırılmıştı. Kadın ise ekonomik olarak güçsüzdü ve ev hanımı rolüyle sınırlandırılmıştı. Bu tarz ilişkiler erkeklerin ve kadınların kapasitelerini geliştirememesine neden oldu. Bağımlı hale gelerek kendi özlerini unuttular. Fakat günümüzde hala da bu tarz ilişkiler yaşansada artık daha dengeli ve eşit şekillerde ilişkiler yaşanmaya başlandı. Daha dengeli ve eşit şekillerde yaşanan ilişkiler
, kadınların ve erkeklerin kendi özlerini bulmalarını kolaylaştırdı. Erkekler duygularını rahatlıkla ifade edebiliyor, kadınlar ise ekonomik olarak daha güçlü hale geldiler. Hem bireyler ve hemde kültür olarak dişil ve eril enerjinin bütünlüğünü keşfettik. Bütünlüğün oluşmasının yanında yan etkilerinide göz ardı etmemek lazım
Kadın iş hayatında başarılı olması için Eril enerjisini daha çok kullanması gerekiyor . Bu durumda kadın, dişil enerjisini bastırmak zorunda kalıyor. Eril enerjisi yüksek olan kadınlar ve erkekler ilişkilerinde bir takım sorunlar yaşamaya başlıyor.
Kadınlar erkeklerin ilgisiz ve kendi hayatlarını yaşıyormuş gibi görünmesinden şikayet ediyor. Erkekler ise kadınların daha dirençli ve başına buyruk hareket etmesinden dertli. Çünkü içimizdeki dişil ve eril enerjimizi kullanamamaya başladık.
DiŞİL VE ERİL ENERJİ NEDİR?
Dişil ve eril enerji evrensel enerjilerdir. Dişil enerjinin iyileştirici gücü vardır. Zorluklarla mücadele edemez. Aksine kapılarını hep sevgiyle açar. Dişil enerji alır. Eril enerji ise verir. Eril enerji hedef odaklıdır. Zorluklarla mücadele eder. Koruma ihtiyacı hisseder.
ERKEKLER DAHA DİŞİL KADINLARI, KADINLAR İSE DAHA ERİL ERKEKLERİ HAYATINA ÇEKMEK İSTİYOR.
Eril enerjisi yüksek olan kadın, ilişkisinde sürekli kendinden verir. Erkeğin yapacağı işleri kadın yapar. Doğal olarak erkekte eril enerjisini kullanamadığı için daha çok dişil enerjisiyle hareket etmeye başlar. Sizi daha az arar, bir yere gideceğiniz zaman sizin kararınıza bırakır, size daha az sevgi gösterir. Ya da erkek dişil enerjisi yüksek olan kadına doğru gitmeye başlıyar. İlişkinizde sürekli kendinizden vererek bir şeyler yaparsanız dişil enerjinizi düşürürsünüz. Bırakın her şeyi siz yapmayın. Erkeğin yapması gereken şeyleri bırakın, erkeğiniz yapsın. Erkeğinizin erkekliğini göstermesine izin verin. Sizi bir yerden alıp getirip götürmesini isteyin. Evinizde bozulan eşyalarınızı tamir etmesini isteyin. Market alışverişinizin yapmasını ve suyunuzun taşımasını isteyin. En önemlisi de almayı öğrenin. Erkeğinizin size iltifat etmesini, hediye almasını, sevgi göstermesini kabul edin.
GERÇEK BİR İLİŞKİ YAŞAMAK İÇİN;
- DİŞİL VE ERİL ENERJİNİZİ DENGELEYİN.
- KALBİNİZİ SEVGİYE AÇIN.
- DUYGULARINIZI İFADE ETMEYE ÇALIŞIN.
- DİŞİL ENERJİNİZİ KULLANARAK, ALMAYI ÖĞRENİN.
ETEK GİYEREK VEYA RUJ SÜREREK DİŞİL ENERJİNİZİ KULLANMIŞ OLMUYORSUNUZ. KENDİNİZİ SEVMENİZ VE KENDİNİZE GÜVENMENİZ ŞART!
DİŞİL VE ERİL ENERJİNİZİ DENGEDE TUTMAK İÇİN;
1) HER GÜN 10 DAKİKA SAĞ ELİNİZİ, BAŞINIZIN SAĞ ÜST TARAFINA, SOL ELİNİZİ DE BAŞINIZIN SOL ÜST TARAFINA YERLEŞTİRİN. DERİN BİR NEFES ALIN. KENDİNİZE DİŞİL VE ERİL ENERJİMİ DENGELİYORUM CÜMLESİNİ SÖYLEYİN
2) HER GÜN 10 DAKİKA GÖZLERİNİZİ KAPATIP, HAYAL ETTİĞİNİZ AŞKA SAHİP OLDUĞUNUZU, ARAYIŞINIZIN SON BULDUĞUNU HAYAL EDİN. HİSSETTİĞİNİZ DUYGULARI 10 DAKİKA BOYUNCA BEDENİNİZDE HİSSEDİN. BAKIN BAKALIM NELER OLACAK…
DİŞİL VE ERİL ENERJİNİZİ DENGEDE TUTARAK GERÇEK AŞK YAŞAMINIZ DİLEĞİMLE..
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