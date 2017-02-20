Demir Eksikliği Nedir, Beslenme ile Ne Kadar İlişkilidir?

Etrafımızdaki bir çok insanda demir eksikliğinin veya yetersizliğinin olduğuna rastlar olduk. Peki nedir bu demir eksikliği, kimlerde daha çok görülüyor, neden görülüyor ve sağlıklı beslenerek bunu önleyebilir miyiz?

Demir, vücudumuzun ihtiyacı olan mikro mineral maddelerin en önemlilerindendir ve ‘hem’ molekülünün temel unsurudur. Hem molekülü ise vücudumuzun oksijen taşıyıcısıdır. Demir eksikliği ve yetersizliği yaşandığında ise alyuvarların sayısı düşer, hem moleküllerinin oksijen taşıma kapasitesi düşer ve bu da iştahsızlık, yorgunluk, halsizlik gibi yaşam kalitemizi düşürecek sorunlar doğurur.

Özellikle bebeklik- çocukluk çağında, kadınların menarş, gebelik ve menapoz dönemlerinde demir eksikliğine sıkça rastlanır. Birçoğumuz bebekken toprak yediğimize dair hikayeleri ebeveynlerimizden dinlemişizdir. Demir eksikliği yaşayan çocukların toprak yer ve aslında bu durum bizler için önemli bir belirteçtir.

Demirin vücutta en çok bulunduğu yer ise kas hücreleridir. Bu nedenle örneğin tavuğun but kısmı göğüs kısmından daha koyu renktedir.

Yetişkin ve sağlıklı bir bireyin günlük demir ihtiyacı ise kadınlarda 18 mg/gün iken erkeklerde 8 mg/gün’dür.

Demir İçeriği Yüksek Besinler Nelerdir?

Sakatatlar

Yumurta sarısı

Balık, istiridye

Soya fasulyesi ve ıspanak

Buğday ve yulaf

Pekmez

Hurma

Ceviz gibi gıdalardır.

Ancak bu besinlerin demir içeriklerinden ziyade, içerdikleri demirin ne kadarını vücudun kullanabildiği yani biyoyararlılığı önemlidir. Etlerin biyoyararlılığı %9-20 aralığında değişmekle birlikte, bitkisel kaynaklı gıdalardan soya fasulyesinin biyoyararlılığı da %5-7 oranındadır ve vejeteryan-vegan bireyler için iyi bir demir kaynağıdır.Diğer bitkisel kaynaklı gıdaların ise %1-4 aralığındadır. Demir kaynağı olarak bildiğimiz ıspanaktaki demirin ise sadece %1’i emilmektedir.

Demir Emilimini Nasıl Arttırabiliriz?