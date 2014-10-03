DAMLA SAKIZLI VE KAHVELİ PANNA COTTA

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Her ne kadar jelatin kullanmayı sevmesem de bir kaç istisna tatlı var ki çaresi yok ve kesinlikle benim için vazgeçilmez. Bu kategoride ilk sırada PANNA COTTA var.

Bir süredir aklımda olan ve çok merak ettiğim bu tatlıyı yapmadan tadına bakmanın çaresi olmadığından, karşınızda: Kahveli ve Damla Sakızlı Panna Cotta.

Panna cotta, italyanca pişmiş krema demek. Aslında yaptığınız tek şey krema ve şekeri jelatinle bağlamak. Gerisi ise tamamen sizin hayalgücünüze kalmış…

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[h_dd type=”3″]MALZEMELER[/h_dd]

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Damla Sakızlı İçin

125ml Krema

40ml Süt

25g Şeker

0,6g Damla Sakızı

2g Jelatin

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Kahveli İçin

125ml Krema

35ml Kahve

25g Vanilyalı Şeker

2g Jelatin

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Ekipmanlar

Tencere

Spatula

Kaşık/Kepçe

Buzlu su dolu bir kap

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Not: Toz jelatin ve yaprak jelatinin oranları aynı değildir. Panna cotta için toz jelatin kullanmanız tatlınızın fazla sertleşmesine neden olabilir. Yaprak jelatini aktarlardan tek tek temin edebilirsiniz.

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[h_dd type=”3″]YAPILIŞI[/h_dd]

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Krema, kahve ve şekeri bir tencerede kaynama noktasına getirin. Ocaktan alın.

Buzlu su dolu kaba yaprak jelatininizi koyun. Buz jelatinin yavaş yumuşamasını sağlayacağından hem size gereken zamanı verecek hem de kontrol etme şansı bulacaksınız.

Jelatini avucunuzda sıkın ve sıcak tencerenin içine atıp tamamen eriyene kadar karıştırın.

Kullanacağınız kaba koyup oda sıcaklığına getirin ve buzdolabında 3-4 saat soğutun.

Damla sakızını toz haline getirin; krema, süt ve şekerle tencerede kaynama noktasına getirip ocaktan alın.

Jelatini buzlu suya koyup aynı işlemi tekrar edin.

Eğer farklı katmanlar yapmak isterseniz bir katı koyup buzlukta 30 dakika soğutun. Kabın büyüklüğüne göre jelatinin donma süresi değişecektir. Tamamen donduğundan emin olduğunuzda bir sonraki katmanı üzerine dökün. Bu şekilde istediğiniz kadar katman

Üzerini dilediğiniz gibi süsleyin ve servis edin.

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