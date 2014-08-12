DAHA SEKSİ BACAKLARA SAHİP OL

Yaz bitmedi şort giymeye devam! Sonbaharda bile yamur çizmelerinle şortunu giyebilirsin. Mini şort için daha seksi bacaklara sahip ol, bence şort giyen her kadın seksidir. Ancak spor yapmış ve mini şortundan hafifçe belirmiş kaslı bacaklara sahip kadınlar çok daha seksidir. Yeni trend artık zayıf değil atletik ve fit olmak. Bu nedenle trende uymak istersen vaz geçmen gereken bir kaç atıştırmalık. Başlaman gereken bir kaç nokta var. Senin için bunları derledim adım adım ilerleyebilirsin.

1. Adım: Dondurma bile olsa paketlenmiş gıdalardan uzak dur. Kalorileri olmasada içerisindeki şeker oranı çok yüksek ve kan şekerinin dengesini bozarak yağlanma (selülitlenme) oranını arttırır.

2. Adım: Hergün 100 kez squat çek. İster gün içine böl istersen setlere ayır ve tekrarlayarak yap ama sıkı ve seksi bacaklar için pes etmeden her gün yapmalısın.

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3. Adım: Günde 2,5 lt su iç. Limitin 2,5 lt olsun. Ve bunu tüm güne böl. Sabah ilk uyandığında iki bardak (500 ml) ara da yine iki bardak (500 ml) su iç. Öğlen yine aynı şekilde iki bardak (500 ml), ara öğünlerinle birlikte yine iki bardak (500 ml) ve akşam tekrardan iki bardak (500 ml) su iç bu rutini hayatına ekle ve çıkarma. Alışkanlık haline ne kadar çabuk getirirsen o kadar hızlı sonuç alırsın unutma.

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4. Adım: Doğal ve tuzsuz fındık, fıstık, ceviz veya badem tüket. Canın atıştırmalık bir şeyler istediğinde çantanda bir avuç dolusu bulundur. Acil durumlarda çıkar ve tüket. 🙂 Sağlıklı yağ asitleri, yararlı karbonhidratlar, yağlar ve vitaminlerle dolu bu lezzetli atıştırmalıkların kalorisine bakma emin ol bir dondurmadan daha yararlılar.

5. Adım: Her gün 60 dakika yürü. Bacaklarının çabuk sıkılaşmasını sağlayacak en güzel yol yürümek. Yürümek için iyi bir bahane bulabilirsin sonuçta sadece 60 dakika.

6. Adım: Yemek yeme saatini güneşin batışına göre ayarla. Geç saatlerde yemek yeme. Metabolizman güneşin batışın göre kendini yavaşlatıyor. Bu nedenle en geç güneş batmadan 30 dakika önce akşam yemeği için masaya otur.

7. Adım: Her öğünde yoğurt tüket. Yoğurt, yemeklerle birlikte ve her öğünde tüketildiği zaman yağ yakımın oldukça yardımcı etkili bir besin haline geliyor. Bu küçük sırrı öğünlerinin içine eklemelisin. Bacak bölgesindeki yağlar daha hızlı yok olacaktır.

8. Adım: Kahvaltıyı atlama. Az da olsa küçük bir atıştırma kan şekerini dengede tutar ve gün içindeki tatlı krizine engel olur. Bu sayede gün içinde daha sağlıklı yiyecekler tüketebilirsin.

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9. Adım: Bacaklarını esnet. Mutlaka hergün spor yapsanda yapmasanda bacaklarını esnet. Bu sayede kandolaşımını harekete geçireceksin ve yağ yakımın hızlanacak.

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10. Adım: İp atla. Hergün 100 kere ip atla. Bacaklarının sıkılaşmasına oldukça yarayacaktır. Bacak kaslarını ne kadar çalıştırırsan yağ oranın o kadar çabuk azalır.