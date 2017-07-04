CROCS CLASSIC Gökkuşağı Renklerini Ayağınıza Getiriyor!

Yıllardır 7’den 70’e herkesin vazgeçilmezi olan, modadan çok bir yaşam tarzı haline dönüşen birinden renkli classic CROCS’lar bu yaz da gökkuşağının tüm renklerini ayağınıza getiriyor.

CROSLITE köpük tabanı ile hem rahatlık hem de hafiflik sağlarken, CROCS imzası haline gelen delikler sayesinde de ayağınız hava alıyor ve terlemeyi maksimum derecede önlüyor.

Jibbitz ile kendinize özel tasarlayabileceğiniz Classic CROCS’lar, bu yaz da CROCS tutkunlarının ayağına rahatlık hayatına renk getiriyor.