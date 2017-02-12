Couple Run Koşusu Tamamlandı!

Sevgililer Gününü koşarak kutladılar!

İstanbullular Sevgililer Gününü erken kutladı. 12 Şubat Pazar sabahı Caddebostan’da gerçekleşen Couple Run ile sevgililer, aileler, çocuklar ve dostlar el ele koştu!

Uzunetap tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Couple Run’da, katılımcılar, partnerleri ile birlikte 4’er km koşarak el ele finish ipini göğüslediler.

Bir Dost, Anne- Çocuk, Baba-Çocuk, Biz Ayrılamayız! ve Couple Run olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleşen etkinlikte 210 katılımcı start aldı.

Kral World Radio, NTVSpor, Under Armour, Acıbadem Mobil, Siberalem, Becel, Tranquini, Aroma, Direk Reklam, Garmin ve Argos sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte 40. evlilik yıldönümlerini kutlayan Savaş ve Saba Arson çifti ilk kez bir koşuda ele eleydi. Adım Adım ile iyilik peşinde koşan Savaş Arson ilk kez Couple Run’da eşiyle birlikte ele ele koştu.

11 yaşındaki kızları Tuna ile ailece yardımseverlik koşularına katılan Soykan ailesi de gören herkese ilham verdi.

Etkinliğin en büyük sürprizi ise finish noktasında gelen evlilik teklifi oldu. “Sonsuza kadar benimle koşar mısın?” sorusuyla gelen evlilik teklifi ile tüm katılımcılar Serhat ve Ceren çiftinin bu çok özel anına tanıklık ettiler.



İlk kez Caddebostan’da gerçekleşen Couple Run İstanbul yıl boyunca farklı şehirlerde birbirinden keyifli parkurlarda devam edecek.



Couple Run ve Uzunetap’ın diğer etkinliklerini takip etmek ve detaylı bilgi için www.uzunetap.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.