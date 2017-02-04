Couple Run: Bu yıl sevgililer gününü koşarak kutluyoruz!

Couple Run ile 12 Şubat’ta sevgi ve eğlence dolu bir haftasonu için Caddebostan’da buluşuyoruz!

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Couple Run’da, katılımcılar partnerleri ile birlikte eş zamanlı start alarak farklı yönlere doğru 4’er km koştuktan sonra buluşma noktasına ulaşacak ve el ele finish ipini göğüsleyecekler.

12 Şubat Pazar günü, sabah 10.00’da start alacak yarışta “sevgilim yok” diyenler de üzülmesin; Couple Run’da Bir Dost, Anne- Çocuk, Baba-Çocuk, Biz Ayrılamayız! ve Couple Run olmak üzere 5 farklı kategori bulunuyor.

Under Armour, Acıbadem Mobil, Siberalem, Becel, Tranquini sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlikte tüm katılımcıları keyifli aktivitelerin yanı sıra romantik akşam yemeğinden küçük hediyelere kadar çeşitli sürprizler bekliyor.

Kayıt işlemleri ve son hazırlıkların tamamlanabilmesi için, katılımcıların 08.00-09:00 arasında başlangıç noktasında bulunması gerekiyor.

Tüm katılımcıların uyması gereken tek kural ise gücünü sevgiden almak!

Yarışla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için www.uzunetap.com adresini ziyaret edebilirsiniz.