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COSMED’den Cildinize Vitamin Takviyesi

Monthly Fitness Haber
by Monthly Fitness Haber
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cosmed cilt vitamini

“Sağlıklı bakım herkesin hakkı” mottosuyla yola çıkan COSMED’in yeni ürünü ALIGHT Yoğun Aydınlatıcı Serum, C vitaminin gücüyle cilt lekeleriyle savaş açıyor. 

Her yaşa ve her cilt tipine uygun ürünleriyle farklı ihtiyaçlarınıza yanıt veren COSMED yeni ürünü ALIGHT Yoğun Aydınlatıcı Serum +Vit C ile lekesiz, aydınlık bir cilt vadediyor. Leke karşıtı aydınlatıcı aktifler ve C vitaminiyle formüle edilmiş olan Yoğun Aydınlatıcı Serum, inatçı ve uzun süreli lekelerin giderilmesine, cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı oluyor. Yatıştırıcı ve yenileyici özelliği sayesinde lekelerinin yeniden oluşumunun engellenmesini destekliyor. Yaşlanma karşıtı etkisi de bulunan Yoğun Aydınlatıcı Serum, pürüzsüz ve canlı bir cilt tonu sağlıyor. COSMED, ALIGHT Yoğun Aydınlatıcı Serum +Vit C’nin cildin uygun temizleyici ürünlerle temizlenmesinin ardından sabah ve akşam uygulanması tavsiye ediyor.

COSMED’in uluslararası standartlardaki güvenilir ürünleri yetkili eczaneler ve Watsons mağazalarında satışa sunuluyor.

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626 shares, 70 points

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