Çilekli Yulaflı Bar

Malzemeler

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı tam buğday un

2 su bardağı yulaf ezmesi

1 çay bardağı stevia

1 tatlı kaşığı toz tarçın

3 su bardağı dilimlenmiş çilek

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çubuk vanilya esansı

Hazırlanışı

Fırını 150 derece önceden ısıtın. Tepsiyi yağlı pişirme kağıdı ile kaplayın. Stevia ve tereyağını kremsi bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Karışıma yumurta, un, tarçın ve vanilya esansı ekleyip 2-3 dakika homojen bir kıvam elde edene kadar yoğurun. Tepsiye ince bir tabaka halinde yerleştirin. Üzerine limon suyu ile harmanladığınız doğranmış çilekleri serpiştirin ve fırınlayın. 40 dakika sonra en keyifli ve sağlıklı barlarınız hazır!

Bir dilimi yaklaşık 106 kal olan ve 3 adet küçük boy tunus hurması + 1 adet ceviz yerine geçen nefis barların ara öğünlerde farklı lezzetler arıyorsan senin için ideal bir seçim! İçerisindeki yulaf ezmesiyle bel çevrene incelik, tarçınla ise kan şekeri dengene yardımcı olup, lezzetiyle hayatına doyum katacak bir tarif.