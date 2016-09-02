CİLDİ GÜZELLEŞTİRMENİN 5 YOLU

Sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmayı ve bunu yıllarca korumayı isteriz. Ancak değişen yaşam şartları, stres, sigara , genetik , UV ışınlar , güneşe karşı korunmamak ve vücutta oluşan serbest radikaller cildimizin ilerleyen yaşlarda bozulmasına neden olabilir. Cilt sağlığını etkileyen faktörlerden en önemlisi ise yanlış beslenmedir. Cildinizi yenilemek istiyoranız için beslenmenize yön vermekten başlayın.

BOL SU İÇİN

Cildi güzelleştiren ve güzel kalmasını sağlayan başlıca faktör su tüketimidir. Günlük en az 2-2.5 lt su içmek cildin daha elastik olmasını sağlar, cildin kurumasını önler. Bol su içmek aynı zamanda vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlayarak gözeneklerin rahatlamasına ve kırışıklıkların giderilmesine yol açacaktır.

ANTİOKSİDANCA ZENGİN ORMAN MEYVELERİ TÜKETİN

Sigara, stres, radyasyon , katkı maddeleri, kızartma türü yiyecekler vücutta serbest radikallerin oluşumunu sağlar. Serbest radikaller de cildin yaşlanmasına neden olur. Yaban mersini, böğürtlen, çilek, ahududu gibi orman meyveleri antioksidanca zengindir. Cildinizi korumak istiyorsanız bu besinleri günlük beslenmenizde bulundurun.

SAĞLIKLI YAĞLARLA CİLDİNİZİ BESLEYİN.

Cildi besleyen sağlıklı yağlar doymamış yağ asidi bulunduran yağlardır. Bunlardan 2’si vücutta üretilmez ve dışarıdan besinlerle alınmak zorundadır.. Alfa-linolenik ve linoleik asit ; bu elzem yağ asitleridir. Alfa linolenik asit, EPA, DHA ; omega 3 yağ asitleri olup cildin elastikiyetini güçlendirir. Keten tohumu, balık, deniz ürünleri, ceviz omega 3 açısından zengindir. Diğer cildi güzelleştiren sağlıklı yağlar; kabak ve ay çekirdeğinin bolca bulundurduğu linoleik asit ve saf zeytinyağında bulunan oleik asittir. Beslenmenizde tere yağ, katı yağ gibi cildi yaşlandıran doymuş yağlar yerine sağlıklı yağlar olan doymamış yağlarla daha esnek ve kırışıksız bir cilde sahip olun.

A VİTAMİNİ – BETA KAROTEN – C VİTAMİNİ – E VİTAMİNİ

A,C,E vitamini ve beta karoten antioksidan vitaminlerdir. Bu antioksidan vitaminler sayesinde cilt kendini güneş ışınları ve radyasyonun yaratığı zararlı etkilerden korur.

A vitamini; Balık ve deniz ürünleri, süt, yoğurt, peynirde bulunur.

Beta karoten ise bitkisel A vitamini formudur. Sarı , turuncu sebze ve meyvelerde, yeşil yapraklı sebzelerde bulunan beta karoten yaşlanmayı önler.

C vitamini vücutta kollajen yapını arttırır. Kollajen cilt elastikiyetini arttırır. Yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller cildi güzelleştiren C vitamini kaynaklarıdır.

E vitamini; en çok fındık, ceviz, zeytinyağı ve balıkta bulunur. Cilde kadifemsi ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır.

HER GÜN EN AZ 2 KUPA YEŞİL ÇAY İÇİN

Yeşil çayda bulunan kateşinler cilt sağlığı için son derece yararlı maddelirdir. Yeşil çay ; epigallokatesşin galat adlı madde sayesinde antioksidanca zengin kabul edilmiştir. Yapılan araştırmalar, yeşil çayın cilt elastikiyetini attırıp, cildin yenilenmesini sağladığını göstermiştir. Günde en az 2 fincan yeşil çayla daha genç ve güzel bir cilde sahip olmak için alışkanlıklarınıza bir yenisin ekleyin, yeşil çay içmeyi ihmal etmeyin.