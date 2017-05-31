Çikolatanın 5 Gizli Gücü İle Zayıflayın

Hepimiz zaman zaman stresli dönemler yaşıyoruz. Stresliyken, gözümüz hiçbir şey görmüyor ve çoğu zaman elimizde bizi mutlu edecek koca bir paket çikolata veya karamelli dondurma olabiliyor. Unutmayın; her şeyi doğru yapsanız dahi, stres kilo vermenin önündeki en büyük engellerdendir. Ara sıra kendimizi şımartarak stresten uzaklaşabiliriz burada önemli olan doğru besin ile kaçamak yapmaktır.

Bitter çikolata, hem stresi baskılayan hem de bel incelten mucize bir yiyecektir. Evet, doğru duydunuz. Sütlü veya beyaz çikolata çeşitlerini görmezden gelip, bitter çikolatayı diyet yaparken de keyifle tüketebiliriz. Çikolatanın sağlığa faydalı olmasının tek sebebi, içerdiği gerçek kakaodur. Sütlü çikolatanın ise acılığıyla beraber kakaosu azalırken maalesef şekeri artar. Doğru seçim ise; en az %70 kakao içeren, süt tozu, şurup ( glikoz şurubu, şeker) ve diğer katkıları içermeyen bitter çikolatalardır.

Gelelim yazımın başından beri asıl merak ettiğiniz soruya: basenlerin ve göbeğin korkulu rüyası olan çikolata, nasıl oluyor da kilo kontrolüne yardımcı oluyor?

1 Aş Ermeyi Önler

Kendinizi ne kadar çok kısıtlarsanız, o kadar fazla yeme isteği olarak karşınıza çıkar. İradenize arada minik jestler yapmak; sevdiğiniz yiyeceklere hasret kalmamak, küçük porsiyonlarda da olsa tüketmek, kilo kontrolünün önündeki en büyük engellerden olan ‘yeme atakları’nı yaşamanızı önleyecektir. Canınız tatlı istediğinde günlerce bekleyip sonunda her gördüğünüz şekerli, çikolatalı ve kalorili tatlıyı yemek yerine her gün küçük bir miktar bitter çikolata yemekten bahsediyorum.

2 Vücut Yağını Azaltır

Amerika’ da yapılan bir çalışmaya göre; çikolata, içeriğindeki bazı flavanoller sayesinde, kan şekerini düşürmede ve vücuttaki yağı azaltmada etkili olduğu bulunmuştur. Flavanoller, bitter çikolatada, sütlü çikolatadan daha fazla bulunan bitkisel besin ögeleridir. Ama siz yine de her şeyin fazlasının kilo aldırabileceğini unutmayın ve porsiyon kontrolünü elden bırakmayın! Canınız tatlı istediğinde 1-2 kare bitter çikolata yiyin. “O paket bitecek” diyenlerdenseniz tekli paketler halinde satılanları tercih edebilirsiniz.

3 İştahı Kontrol Eder

İster inanın ister inanmayın ama çikolatada lif var! 100 gram %70 kakaolu bitter çikolata günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık %16’ sını karşılar. İlk tercihimiz tabi ki yulaf, brokoli gibi tamamen katkısız lif deposu besinler olsa da eğer söz konusu tatlı ise; bitter çikolata tamamen boş kalori kaynağı olan diğer tatlılardan açık ara öndedir. Tok tutar, iştah baskılar. Akşam saatlerine kalmadan, miktara dikkat ederek tüketebilir; uzun bir süre “aç ve sinirli” olmaktan sizi kurtaracaktır.

4 Stresi Azaltır

Yapılan bir çalışmaya göre; her gün az miktarda çikolata yemek rahatlatıyor! Stres; kortizol seviyesini, iştahı ve duygusal açlığı artırarak kilo almayı tetikler. Stresi iyi yönetebilmek, bilinçli yemeyi beraberinde getirir. Bitter çikolata, beyindeki stres ve kaygıyı azaltan, mutluluk veren serotonin ve endorfin hormonlarının artmasını sağlar.

5 İnflamasyonu Azaltır

Vücutta inflamasyon olması bir çok hastalığa sebep olur. Kronik inflamasyon ise kalp hastalıkları, kanser ve diyabetin yanı sıra insülin direnci, açlık hissi ve metabolizma düzenleyici hormonlar ile ilişkilidir. Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre; düzenli olarak tüketilen bitter çikolata, içerisindeki anti- inflamatuvar flavanoller sayesinde, inflamasyondan kaynaklı hücre hasarının önlenmesinde ve onarılmasında rol oynar. Besleyici değeri oldukça yüksek olan bu çekirdeklerin şeker ve kalori ile dolu olmaması da en güzel yanı değil mi? Heyecanlandıysanız yoğurdunuza, yulafınıza veya smoothienize kakao çekirdeği / 1-2 adet bitter çikolata eklemeyi unutmayın!