BUGÜN YEMEKTE TAVUKLU KAPYA VAR

Ana öğünlerde dengeyi yakalamak iyi bir diyetin anahtarı, bunun için yemek seçimlerimizde de bu dengeyi yakalamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Hayvansal kaynaklı yemekleri çiğ sebzelerle birlikte tüketmek dengeli öğünler için iyi bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. “Tüm öğünlerde olması gereken salata ile bunu zaten sağlıyoruz ama yemeğin kendisinde de çiğ sebzeleri kullansak hiç fena olmaz.” dedim ve bu tarifi geliştirdim. O zaman Tavuklu Kapya ’ları hazırlamaya başlayalım.

Malzemeler;

4 adet kapya biber

1 tavuk göğüs eti

4 adet yeşil biber

1 adet domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Baharatlar

Üzeri için;

Yoğurt

Maydanoz

Nane

Soğan ve yeşil biberleri doğradıktan sonra yarım çay bardağı su ile pişirin. Suyunu çekince 1 yemek kaşığı zeytinyağını ve küp küp doğradığınız tavuk etini ekleyin. Bir süre sonra küp küp doğradığınız domatesi ekleyin ve pişmeye bırakın. Bu sırada kapya biberleri ikiye bölerek sunuma hazır hale getirin. Hazırladığınız tavuk soteyi kapya biberlerin içine koyun ve üzerine maydanoz, nane ve yoğurt karışımını dökün. Yanında bol salata ile tüketin, afiyet olsun.