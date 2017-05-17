bonprix’nin sıcak yazı başlıyor!

İnternetin en zengin giyim markası bonprix.com.tr, yaz koleksiyonu ve plaj trendleriyle sezonu ısıtıyor. Cıvıl cıvıl renkleri, çarpıcı desenleri ve kusursuz bir görünüm sunan modelleriyle keyifli bir yaz müjdeleyen bonprix’nin plaj koleksiyonu ve kadın giyim ürünlerindeki seçili parçalar, artık yalnızca 24 saat içerisinde kargoya verilerek moda tutkunlarının alışveriş keyfini katlıyor.

Yıl boyunca hayalini kurduğumuz tatilin gerçeğe dönüşmesine sayılı günler kala, en güncel modayı sunan bonprix.com.tr, rengarenk koleksiyonuyla keyifli geçecek bir yazın müjdesini veriyor. Güneşli günlerin enerjisini yansıtan renkleri, çarpıcı desenleri ve kusursuz kalıplarıyla zarif bir silüet yaratan bonprix, şimdi hızlı kargo seçeneğiyle de moda tutkunlarının kalbini kazanıyor.

Plajlarda sıcak esinti

bonprix’nin yeni plaj koleksiyonu, yüzlerce ürün seçeneğiyle sportif tarzdan feminen duruşa kadar tüm stillere hitap eden parçalar sunuyor. Bu sezonun favori renkleri pembe ve açıktan koyuya mavi tonlarının göz aldığı koleksiyonda çiçek desenleri, geometrik şekiller, puantiyeler, etnik desenler ve tropik baskılar dikkat çekiyor. Renkli taşlar, püsküller, kurdeleler ile hareketlenen modeller, kısa sürede kuruyan ve nem emmeyen özel kumaşlarıyla plajda rahat ettiriyor. Her yaşa, bedene ve bütçeye hitap eden bonprix, büyük bedende daha zarif ve ince bir görünüm sağlayan vücut şekillendirici mayo koleksiyonuyla kadınlara keyifli bir tatil yaşatıyor. Mayo ve bikinileri şık bir görünümle tamamlayan elbise, pareo, etek ve tunikler de, plajlarda cıvıl cıvıl bir hava estiriyor.

Yaz boyu bonprix!

Sezonun en trend parçalarını moda tutkunlarıyla buluşturan bonprix’nin yaz koleksiyonunda ise, çiçek desenleri düşük omuz bluzlardan elbiselere kadar birçok modeli süslüyor. Zarif çizgiler, dantel, nakış, volan, kurdele ve bağcıklarla zenginleştirilen parçalar da, bu yazın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

bonprix’de hızlı kargo dönemi başladı!

Merkezi Almanya’da bulunan www.bonprix.com.tr, Türkiye’deki altıncı yılında çok keyifli bir alışveriş imkanı daha sunuyor. Plaj koleksiyonunda ve seçili kadın giyim ürünlerinde yerel stok hizmetine başlayan bonprix, siparişleri artık yalnızca 24 saat içinde kargoya vererek en hızlı şekilde moda tutkunlarına ulaştırıyor.