BİRİM EROL “GAIA’NIN AŞKI” TEMALI SERGİSİYLE İSTANBUL’DA “AŞKI BULMA” YOLCULUĞUNA ÇIKARIYOR!

Resim sergileriyle adından sıkça söz ettiren sanatçı Birim Erol’un, mitolojik tanrı hikayelerinin ilham kaynağı olduğu, ‘’Gaia’nın Aşkı” temasında oluşturduğu 10. kişisel sergisi “Aşk Bulundu!/ Founded Love” nun açılışı 20 Ekim Perşembe 19.00’da La Boom’un ev sahipliğinde gerçekleşiyor!

Sanatı, dış dünyaya iç dünyayı göstermenin yolu olarak kabul eden, “an” ve “anlık duygular” dan esinlenerek, dışavurumcu üslubuyla eserlerine hayat veren sanatçı Birim Erol, merakla beklenen 10. kişisel sergisini sanat severlerle buluşturmaya hazır. Uzun bir süredir “Gaia’nın Aşkı” sergisini açmak için heyecanla sergiye odaklanan ve çok keyifli işler üreten sanatçı, sergisinde yer alan 6 mitolojik tanrıya ve hikayeye uygun mekanların duygularından da yararlanarak 6 farklı mekanda sergiliyor olacak. 20 Ekim La Boom’da Tanrı “Demeter” ile ilk açılışı olacak olan sergi devamında 27 Ekim de Any “Hades”, 3 Kasım Finn “Posedion”, 10 Kasım No.19 Dining “Hestia”, 17 Kasım Juno “Hera”’yı sergiliyor ve 24 Kasım kendi stüdyosu olan “Stüdyo Dokuz “ da Tanrı “Zeus” ile finalini yapıyor.

Resim ve fotoğraf sergilerinin yanı sıra tiyatro yapımları ve senaryolarıyla da adını duyuran, sanatın önemli genç temsilcilerinden Birim Erol’un “Gaia’nın Aşkı” sergisi, İstanbullu kültür sanat severler için yepyeni bir soluk oluyor.

BİRİM EROL HAKKINDA

Birim Erol, 1987 İstanbul doğumludur. Güzel sanatlar lisesinden mezun olduktan sonra OnSekiz Mart Üniversitesinde GSF Resim Ana Sanat Dalını bitirmiştir. 2004 yılında ilk profesyonel sergisini açmıştır. Çocukluğundan bu yana sanat içerisinde büyüyen Birim sanatçı annesinden kaynaklı olarak birçok sanat dalıyla ilgilenmiştir. Üretim noktasında asıl objeyi kendisi olarak görüyor, eserlerini bu noktanın etrafına yerleştirirken etkileşimde bulunduğu ve etkilendiği kişi ve anlardan oluşan bir oyun alanı olarak inşa ediyor. Birim Erol, 6 tiyatro oyununda sanat yönetmenliği ve dekor tasarımı yapmıştır aynı zamanda 2 tiyatro oyunu yazıp ve yönetmiştir. Çalışmalarına İstanbul’da kendi atölyesinde devam etmektedir.

Resim / Fotoğraf Sergileri

2013 Haziran / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Mezuniyet Sergisi/ Karma Sergi

2011 Şubat / Doksana Atmış Bedenler

Yalı Hanı Kişisel Sergi, Çanakkale

2009 Mart /“Erkeklik İstisnai Bir Durumdur” Fotoğraf Sergisi

Toplum Gönüllüleri Vakfı Organizasyonu/Karma Sergi, Çanakkale

2008 Eylül / Gençler Harekette Çalıştayı

2010 Kültür Sanat Başkenti Organizasyonu Muammer Karaca

Tiyatrosu /Karma Sergi, İstanbul

2007 Aralık / Maskeler

Yeşil Yurt Spor Kulübü Sanat Galerisi Kişisel Sergi, İstanbul

2007 Ekim / Ana – Oğul Sergisi

Balıkesir Güzel Sanatlar Galerisi/Karma Sergi Semra Baykal,

2007 Temmuz /Ayvacık 1. Uluslar Arası Sanat Festivali

Kişisel Sergi

2004 Haziran / İlk Kişisel Sergi

Tiyatro

2012-2013

“Kesit” ve “Aramızda Masallar” Var Tiyatro Oyun

-Yazan ve Yöneten

Karınca Sanat Merkezi Tiyatrosu

Yönetmenlik / Sahne ve Dekor Tasarımı

2011 Mart

Büyük Aşıkların Sonuncusu, Neil Simon

2010-2011 Kasım

Peynirli Yumurta. KARİNTHY

2010 Şubat

Ağzı Çiçekli Adam, Pirandello

2009 Mart

Gizli Oturum, Jean Paul Sartre

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Oyunculuk ve Sahne Sanatları Bölümü

2007 Mart

Kutu Kutu, Mehmet Baydur

2006 Mart

Tardü Kabare, Tardü

2005 Mart

Arafta Kalanlar, Yılmaz Onay

Dans

2008 Mayıs / Gençlik ve Spor Bakanlığı Çanakkale Sosyal Latin Dansları Yarışması

-Bachata dalında il birinciliği