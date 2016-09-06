BEST GIRLFRIENDS WORKOUT – SIKI KALÇA EGZERSİZİ

En yakın kız arkadaşınızla yapacağınız egzersizlerin ikinci serisini sıkı kalça ve bacak egzersizlerinden oluşturduk. Egzersiz boyunca Squat Hareketi yoğunlukta olacak şekilde Kalça ve Bacak kaslarınızın çok yönlü olarak çalışmasına yardımcı olacaktır. Kalça egzersizi ile kaslarını sıkılaştırmak, popo kaldıran hareketler yapmak ve sıkı kalçalara sahip olmak isteyen kızların en favori serisi bu olacak.

Squat With Rotation Pass

Partnerinizle sırt sırta verin ve birbirinizi iterek destek alın. Bacaklarınızı dizden bükerek oturacakmış gibi kalçanızı dışarı çıkartın ve yavaşça aşağı inin. Aşağı doğru çömelme esnasında dizlerinizin ayak parmak uçlarının önüne geçmemesine ve sırtınızın dik olmasına dikkat edin. Elinizde tutuğunuz topu yana dönerek partnerinize verin ve diğer taraftan partnerinizden topu geri alın.

Lunge Ball Pass

İleri büyük bir adım atın. Dengenizi sağlayın ve arka bacağınızı doksan derece olacak şekilde dizden bükerek aşağı inin. Ön bacağınızı dizden büktüğünüzde ayak parmak ucunuzu geçmediğinden emin olun. Elinizdeki topu partnerinize verin ve ilk pozisyonunuza geri dönüp diğer ayağınızla aynı ileri büyük bir adım atın.

Single Leg Squat

Partnerinizin ellerinden tutarak destek alın. Tek bacağınızı dizden bükün ve squat pozisyonuna çömelin ve kalkın. Hareketi her iki bacakla da tekrarlayın.

Plank & Jump

Plank pozisyonunu alın, diğer partneriniz siz pozisyonda durduğunuz süre boyunca bacaklarınızın üzerinden zıplamaya devam edecek.