BEST GIRLFRIENDS WORKOUT – KARIN

En yakın arkadaşlarınla kafede buluşup kalorisi yüksek, selülit yapan tatlılardan uzaklaşmanın en kolay yolu, arkadaşını spor yapmaya ikna etmektir. Bu konuda çekingen davranan arkadaşını motive etmek için PUMA ile beraber seni harekete geçirecek bir program hazırladık. En yakın arkadaşına özel hazırladığımız bu muhteşem Best Girlfriends Workout programıyla hem eğlenecek hem de egzersiz serilerimiz sayesinde fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için bir adım daha atacaksın.

Partner Leg Throws



Çalıştırdığı Bölge: Core

Tekrar Sayısı: 15 Tekrar

Set: 3 Set

Anlatımı: Partnerlerden biri yere sırt üstü uzansın. Diğer partner ayak bilekleri, yerde uzanan arkadaşının kulaklarının yanına gelecek şekilde, kafasının sağına ve soluna ayaklarını koyarak pozisyonunu alsın.

Yerde uzanan kişi; ayakta duran partnerinin ayak bileklerinden tutsun ve iki bacağını kapatarak yukarıya doğru düz kaldırsın.

Ayakta duran partner yukarı doğru düz uzanan bacakları hızlıca yere doğru itsin.

Yerde uzanan partner arkadaşının ayak bileklerinden tutunarak ve karın kaslarını kullanarak bacaklarını yere değdirmeden durdursun ve yavaşça tekrar yukarıya doğru kaldırsın.

Plank Shoulder Touches



Çalıştırdığı Bölge: Core

Tekrar Sayısı: 60 Saniye

Set: 3 Set

Anlatımı: Fotoğraftaki gibi partnerinizle karşılıklı plank pozisyonunda durun. Plank pozisyonunda dengenizi sağlayın ve tek kolunuzu kaldırarak partnerinizin omuzuna dokunun.

Hareketi her ikinizde birbirinizin omuzuna dokunarak 1 dakika boyunca uygulayın.

Oturarak sırt sırta top verme twist;

Russian Twist with Partner

Çalıştırdığı Bölge: Oblik

Tekrar Sayısı: 15 Tekrar

Set: 3 Set

Anlatımı: Fotoğraftaki gibi sırtını partnerine dönerek yere otur. Topu tek taraftan partnerine ver ve diğer tarafa dönerek topu partnerinden geri al.

Hareketi tekrar sayısı bittikten sonra diğer yönden top vererek uygula.

Yukarıdan aşağıya bacak arasında top verme;

Over Under Exercise

Çalıştırdığı Bölge: Core, kol,

Tekrar Sayısı: 15 Tekrar

Set: 3 Set

Anlatımı: Fotoğraftaki gibi arkadaşınızla ayakta sırt sırta durun ve bacaklarınızın arasını açın. Elinize aldığınız topu yukarıdan arkadaşınızın eline verin, arkadaşınız aldığı topu aşağı eğilerek bacak arasından size versin. Hareket esnasında karın kasınızı aktif tutun ve tekrar bitiminde yön değiştirin ve arkadaşınızla 1 set daha hareketi uygulamaya devam edin.