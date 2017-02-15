Besleyici Alternatif: Kurubaklagil Unları

Son zamanlarda raflarda sık karşılaştığımız kurubaklagil unları özellikle glütensiz beslenmek zorunda olan çölyak hastaları için çok iyi bir alternatif oluşturmakta. Yapılan bilimsel araştırmalar, B kompleks vitaminleri, folik asid ve E vitaminden zengin olan kurubaklagillerin obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve kanser gibi dört büyük kronik hastalığı önlemede elzem olduğu bildirilmektedir.

Kurubaklagil unları, kurufasulye, nohut ve mercimek gibi kurubaklagillerin ayıklanıp çekilme işlemiyle öğütülmesiyle elde edilmektedir. Marketlerden ulaşabileceğiniz gibi, kendiniz de yapabilirsiniz.

Örnek nohut unu Tarifi:

Kuru nohutlar kavrulur.

Kavrulan nohutlar soğumaya bırakılır.

Soğumuş olan nohutlar değirmende veya mutfak robotunda öğütülerek un haline getirilir.

Elde edilen un bir kez daha kavrulmak istenirse, tavada pembeleşene kadar tekrar kavrulabilir.

Son olarak, un geniş bir kaba serilerek soğutulur ve uygun saklama kaplarına alınarak muhafaza edilir.

Kurubaklagil unları tam buğday unuyla karşılaştırıldığında ; yaklaşık % 85 daha fazla bitkisel protein içermektedir: Böylece daha tok tutucudur. İçerdiği enerji miktarı tam buğday ununa kıyasla ortalama 50 kcal daha azdır.

Lif miktarı incelendiğinde kurubaklagil unları tam buğday unuyla karşılaştırıldığında 3 kat fazla lif içermektedir: Bu özelliği ile bağırsak sağlığı dostu olduğunu kanıtlamaktadır.

Kurubaklagil unlarıyla ;

Kurubaklagil tüketmeyen çocukların çorbalarına ilave edilerek, çocukların kurubaklagilden yararlanmaları sağlanabilmekte.

Poğaça, kek, ekmek, tatlı gibi unun girdiği tüm unlu mamüller ve köfte, mücver gibi pişirilen besinler kurubaklagil unu ile daha besleyici hale getirilebilir.