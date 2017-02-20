Baharatlar deyince ilk aklan gelen Hindistan olmalı kuşkusuz! Peki Hint mutfağının vazgeçilmez baharat karışımı Garam masala’yı daha önce hiç duydunuz mu?

32 çeşit baharatla hazırlanabilen Garam masala çeşitli çorbalarda, et, tavuk, balık yemeklerinde, sebze yemeklerinde, pilav ve makarnalarda pişirme işlemi veya servis esnasında katılabilmektedir. Özellikle köri hazırlanmasında bir baz olarak bu baharat karışımı kullanılmaktadır. Evde basit bir Garam masalayı kişniş, kakule, tarçın, karanfil, kimyon, muskat, tane karabiber, pulbiber, yıldız anason ve defneyaprağı kullanarak hazırlayabilirsiniz. Garam masala yapımında bu baharatlar 3-5 dakika boyunca bir orta-yüksek ateşte hafif tütsülenene kadar karıştırılarak ısıtılır. Ocaktan alınır ve ılımaya bırakılır. Daha sonra bir blender’da toz haline gelinceye dek öğütülür. Hava geçirmez bir kapta muhafaza edilir.

Garam masala içerdiği zengin baharat karışımında ötürü yemeklere lezzet katmanın ötesinde, sağlığa da olumlu etkiler sağlamaktadır. Kişniş ve tarçın kolesterol ve kan şekeri seviyelerinin düşürülmesinde, kimyon demir içeriğiyle kanın oksijenlenmesi ve aneminin önüne geçilmesinde, kakule; reflü, bronşit, öksürük ve huzursuz bağırsak sendromunun tedavisinde rol almaktadır. Ayrıca baharatların antienflamatuvar, antikanserojen, antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerini de düşünürsek, Garam masala’nın yemeklerde kullanımının sağlığı teşvik edici etkiler katacağı sonucuna varabiliriz.

Garam masalayla harmanlamış basmati pirinci, Tikka masala soslu tavuk, sebze masala, Garam masala’lı balkabağı çorbası ve çikolatalı zencefilli masala keki en sevilen tariflerden. Denemekte fayda var!