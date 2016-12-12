Avokadolu Yabanmersinli Pankek Tarifi

Pankek'in Malzemeleri ve Hazırlanışı
Avocado yemekten hoşlanmayanlar bir de bu şekilde deneyebilir..Üstelik tarifi de çok basit hazırlamak ve pişirmek toplam 15 dk,yemesi 3 dk falan sürüyor 🙂 Bir kişilik malzemeleri yazıyorum siz kişi sayısına göre arttırabilirsiniz;
Avocado yemekten hoşlanmayanlar bir de bu şekilde deneyebilir..Üstelik tarifi de çok basit hazırlamak ve pişirmek toplam 15 dk,yemesi 3 dk falan sürüyor 🙂 Bir kişilik malzemeleri yazıyorum siz kişi sayısına göre arttırabilirsiniz;
Avocadoyu çatal yardımıyla ezin. Üzerine bütün malzemeleri döküp güzelce çırpın.Pürüssüz hale gelince de çok iyi ısınmış yapışmaz tavanızda pişirin.Üzerine 1 tatlı kaşığı bal ve toz hindistan cevizi serpiştirin. Sabah kahvaltılarınız artık daha eğlenceli ve enerji dolu!!
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