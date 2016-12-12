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Avokado-Blueberry-Pankek Avokadolu Yabanmersinli Pankek Tarifi
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Avokadolu Yabanmersinli Pankek Tarifi

Her sabah nasıl bir kahvaltı yapsam diye düşüyor musunuz? Hem pratik hem de sağlıklı olsun derseniz size süper bir alternatif sunmak istiyorum.

Yağmur Turan
By Yağmur Turan
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Avokado-Blueberry-Pankek

Pankek'in Malzemeleri ve Hazırlanışı

Avocado yemekten hoşlanmayanlar bir de bu şekilde deneyebilir..Üstelik tarifi de çok basit hazırlamak ve pişirmek toplam 15 dk,yemesi 3 dk falan sürüyor 🙂 Bir kişilik malzemeleri yazıyorum siz kişi sayısına göre arttırabilirsiniz;


  • 1/2 avocado
  • 1 tam yumurta
  • 3 yemek kaşığı glutensiz un (tam buğday ununda kullanabilirsiniz)
  • 3 yemek kaşığı süt
  • 1 tatlı kaşığı kabartmatozu
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • 1/2 avuç yaban mersini 


Avocadoyu çatal yardımıyla ezin. Üzerine bütün malzemeleri döküp güzelce çırpın.Pürüssüz hale gelince de çok iyi ısınmış yapışmaz tavanızda pişirin.Üzerine 1 tatlı kaşığı bal  ve toz hindistan cevizi serpiştirin. Sabah kahvaltılarınız artık daha eğlenceli ve enerji dolu!!


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