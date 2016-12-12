Avokadolu Yabanmersinli Pankek Tarifi

Avocado yemekten hoşlanmayanlar bir de bu şekilde deneyebilir..Üstelik tarifi de çok basit hazırlamak ve pişirmek toplam 15 dk,yemesi 3 dk falan sürüyor 🙂 Bir kişilik malzemeleri yazıyorum siz kişi sayısına göre arttırabilirsiniz;

1/2 avocado



1 tam yumurta



3 yemek kaşığı glutensiz un (tam buğday ununda kullanabilirsiniz)



3 yemek kaşığı süt



1 tatlı kaşığı kabartmatozu



1 tatlı kaşığı vanilya özütü



1/2 avuç yaban mersini



Avocadoyu çatal yardımıyla ezin. Üzerine bütün malzemeleri döküp güzelce çırpın.Pürüssüz hale gelince de çok iyi ısınmış yapışmaz tavanızda pişirin.Üzerine 1 tatlı kaşığı bal ve toz hindistan cevizi serpiştirin. Sabah kahvaltılarınız artık daha eğlenceli ve enerji dolu!!



