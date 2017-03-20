AÅŸÄ±rÄ± Yemek Yemenin Ã–nÃ¼ne GeÃ§ebilecek 6 Basit TÃ¼yo

Bahara merhaba demiÅŸken ve yaza bu kadar yakÄ±nken, iÅŸtahÄ±nÄ±zÄ± kontrol etmekte zorlanÄ±yor olabilirsiniz. Ã–zellikle mevsim geÃ§iÅŸlerinde yaÅŸanan iÅŸtah ataklarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek aslÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zden daha kolay!

AÅŸÄ±rÄ± yemek ve porsiyon kontrolÃ¼ ile savaÅŸÄ±yorsanÄ±z, eski alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶zden geÃ§irme ve yemeklerle olan iliÅŸkinizi dÃ¼zenleme zamanÄ± gelmiÅŸ demektir.

Senin iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m 6 basit tÃ¼yo ile baÅŸlamaya ne dersin?

Ä°htiyaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± belirleyin: Diyetinizi zorunluluk deÄŸil de eÄŸlenceli bir yemek oyunu gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rseniz daha kolay adapte olursunuz. Yemeniz gereken miktarÄ± Ã¶ÄŸrenip, bilinÃ§li kararlar alabilmek iÃ§in bir kez de olsa bir beslenme uzmanÄ±ndan danÄ±ÅŸmanlÄ±k almanÄ±zÄ± tavsiye ederim. Neyi, ne zaman, ne ile, ne sÄ±klÄ±kta yemeniz gerektiÄŸini Ã¶ÄŸrenmek hayatÄ±nÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±racaktÄ±r.

Ã–lÃ§Ã¼n: Yedikleriniz size gÃ¶re az geliyor olabilir ancak 1 kaÅŸÄ±k, 1 kaÅŸÄ±k daha derken Ã¶lÃ§mediÄŸiniz sÃ¼rece ne kadar yediÄŸinizden tam olarak emin olmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Diyette yasak yoktur ama Ã¶nemli olan porsiyon miktarÄ±dÄ±r. MutfaÄŸÄ±nÄ±za bir tartÄ± alarak iÅŸe baÅŸlayabilirsiniz. BÃ¶ylelikle bir oturuÅŸta 300 gram et tÃ¼ketmek yerine kadÄ±nlar iÃ§in yeterli miktar olan 90-150 gr aralÄ±ÄŸÄ±nda et/tavuk/balÄ±k tÃ¼ketebilirsiniz.

AÃ§ken sen, sen deÄŸilsin: Ã‡ok acÄ±kmayÄ± beklemeyin. YemeÄŸe ne kadar aÃ§ oturursanÄ±z yediÄŸiniz miktarÄ± o kadar abartÄ±rsÄ±nÄ±z. Ã–zellikle â€˜sihirli 17.00â€™ de ara Ã¶ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼zÃ¼ atlamamak kilo vermenizi Ã§ok yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r,Â bana gÃ¼venin. Ana Ã¶ÄŸÃ¼nler Ã¶ncesi aÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kontrol altÄ±nda tutmak iÃ§in gÃ¼n iÃ§erisinde dengeli ara Ã¶ÄŸÃ¼nler yapÄ±n.

Tek porsiyonluk piÅŸirin: Kocaman bir tencere yemek hazÄ±rlarsanÄ±z, yiyeceÄŸiniz miktar artabilir. YemeÄŸin cezbediciliÄŸini bir kenara bÄ±rakÄ±p, favori yemeÄŸinizi tek porsiyonluk piÅŸirmeyi deneyin. BÃ¶ylece buzdolabÄ±nÄ±zÄ± her aÃ§Ä±ÅŸÄ±nÄ±zda size gÃ¶z kÄ±rpan, ye beni diye baÄŸÄ±ran, ilk rafta gÃ¶z hizanÄ±za sinsice gizlenmiÅŸ fazla yemeÄŸinize hayÄ±r demek zorunda kalmayacaksÄ±nÄ±z.

KÃ¼Ã§Ã¼k tabaklarÄ± tercih et, gÃ¶zÃ¼nÃ¼ doyur: Biliyorum Ã§ok basit gelecek ama basit ve iÅŸe yarar olmasÄ±nÄ± istiyorsanÄ±z, deneyin! Ana yemeÄŸinizi, salata veya tatlÄ± tabaÄŸÄ±nda servis edin. YapÄ±lan birÃ§ok Ã§alÄ±ÅŸma kÃ¼Ã§Ã¼k tabaklarÄ±n kilo kaybÄ±na ve porsiyon kontrolÃ¼ne yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu gÃ¶steriyor. AyrÄ±ca kÃ¼Ã§Ã¼k tabaklara koyacaÄŸÄ±nÄ±z yemekler, tÃ¼m tabaÄŸÄ±nÄ±zÄ± kaplayacaÄŸÄ± iÃ§in, psikolojik olarak dopdolu bir tabak yemek yemiÅŸ olmak, gÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼n de doymasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r.

Beyninizi doyurun: Dikkatinizi daÄŸÄ±tacak dÄ±ÅŸ etkenleri yok edin, masada oturun ve yemeÄŸinize odaklanÄ±n. BÃ¶ylece daha yavaÅŸ yiyecek, daha Ã§ok keyif alacak ve daha fazla doyacaksÄ±nÄ±z. Beynimizin yemek yediÄŸini anlamasÄ± iÃ§in 20 dakikaya ihtiyacÄ± vardÄ±r. Ayakta veya baÅŸka bir iÅŸle ilgileniyorken 5 dakikada biten yemekler, beynimize doyum sinyallerinin gitmesini saÄŸlamayacaÄŸÄ± iÃ§in, kendimizi hala aÃ§ hissedip ikinci tabaÄŸa geÃ§me ve gereksiz kalori alma ihtimalimizi artÄ±racaktÄ±r.