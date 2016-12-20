Asics Çeşme Weekend 2016

Asics’in bu yıl ikinci defa düzenlediği Asics Çeşme Weekend ile İzmir Çeşme’de unutulmaz bir gün geçirdik. Çeşmenin en meşhur sokaklarını koşarak geçtik ve sonu Paparazi Beach’de biten keyifli bir koşu deneyimi yaşadık.

Asics’in 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında, haftasonu boyunca devam eden hem koşu, hem de yüzme yarışı ile yarışmacıların yaza veda etmesini sağlayan etkinliği Asics Çeşme Weekend’de Monthly Fitness Dergisi olarak biz de yerimizi aldık.

Şahsen katıldığım 21K uzunluğundaki yarı maraton koşusuna Cumartesi günü start verildi. Öncesinde başka bir koşudan direkt İzmir’e geldiğim için yorgundum ama yine de sonu denizde biten bir koşuya hayır demek istemedim. Koşu öncesi güzel bir kahvaltı yaptık ve Paparazi Beach’de dinlendik.

Asics Çeşme Weekend Koşusu Başladı!

Koşunun öğleden sonra start alacağı Çeşme meydanına geldik ve bizi coşkulu bir kalabalık bekliyordu. Hep birlikte eğitmenler eşliğinde ısınmaya başladık. Isınmanın ardından koşunun başlayacağı noktaya geldik. Ve koşu başladı! Çeşme meydanından çıkıp, deniz kenarında rüzgarla birlikte koşmaya başladık. İlk 3km’de su istasyonundan su aldım ve koşuma devam ettim. Bir sonraki su istasyonu 7.km’deydi. Koşarken bir yandan da sohbet edebilme fırsatı bulduğumuz diğer koşucularla tanışıyorduk. Kimileri İzmir’liydi, kimileri koşu için Eskişehir’den gelmişti, kimileri İstanbul’luydu. Koşmanın en sevdiğim yanı da bu aslında, herkesin farklı şehirlerden, farklı hikayelerle geldiği ama en güzel ortak noktada spor için buluştuğu yerdi koşu. Bu konuda ön yargılarınız varsa hemen arının ve ilk fırsatta koşmaya başlayın derim. Çünkü benim Asics Çeşme Weekend de bile tanıştığım üç kişiyle ettiğim sohbetin, su paylaşımının, birbirimize verdiğimiz motivasyonun öğrettiklerinin benim için önemi, değeri çok büyük. Koşu benim için hayatın ta kendisidir. Bir de izmir gibi deniz manzarasıyla çevrili muhteşem bir parkurda deneyimliyorsanız çok daha değerlidir. İzmir’in insanı farklı derler ya, gerçekten de öyle. Medeniyette koşuyorsunuz; sokakta halk, esnaf, teyzeler sizi alkışlıyor ve böyle bir etkinliği onların izlemesine sebep olduğunuz için sizinle gurur duyuyorlar. Özellikle de parkurun son 5.km sinde Çeşme’merkezden koşarak geçtik. Esnaf sokaklarda bizi alkışlıyordu, motive ediyor, merakla izliyor az kaldı hadi devam diyordu. Jandarma yol güvenliğimiz için trafiği durdurmuştu. Tüm şehir koşmamız için bu kadar güzel organize olabilirdi.

Son Kilometreler ve Bitiş

Son 2 Km’ye yaklaştığımızda Paparazi Beach’den gelen müzik sesleri duyulmaya başladı. 21K’nın üzerine serinletici deniz ve müzik hiç de fena olmazdı. Bunları düşündükçe kendi kendini motive etmek çok daha kolay ve keyifli oluyor. Koşunun son metrelerine geldiğimde müziğin sesi iyice artmıştı ve ben depar atarak koşmaya başlamıştım. Koşunun en keyif aldığım anı da işte tam olarak burası. Bacaklarımın kontrolü sanki artık ben de değilmiş gibi hızlıca hareket ettirebiliyordum. Son 100metreye gelmiştim ve işte en güzel kısmındaydım ve bitiş noktasını görüyordum. Yorgundum, gururluydum, mutluydum ve yol boyunca susmayan düşüncelerim artık susmuştu. Ve kazanan ben olmuştum. 21KM boyunca beni motive eden hiç tanımadığım koşucu arkadaşlar iyi ki varsınız, her koşuda farklı bir yarışmacı ile keyifli bir motivasyon süreci yaşıyorum sizin gibiler her koşuda olsun. Emin olun pes etmememiz için söylediğiniz her söz yarışın sonunda size duyulan minnet ve şükranla dolu oluyor. Asics Çeşme Weekend kesinlikle gidilmesi, koşulması ve yüzülmesi gereken bir etkinlik. Ülkemizde yeni yeni oluşan sportif tatil anlayışının en iyi örneklerinden. Hem koşuyorsunuz, hem tatil yapıyorsunuz, hem de unutulmaz deneyim ve hatıralarla hayatınıza devam ediyorsunuz. Benim için en değerlisi bu hatıralar. Hatıraların içinde harekete geçmek lazım!!