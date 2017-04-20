Antioksidanlar ve Yaşlanmaya Etkileri

Antioksidanlar doğanın bize sunduğu koruyuculardır. Antioksidanların alımı sadece hastalıklardan korunmamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda da erken yaşlanmayı da önler. Çünkü doğal süreçte oksidan maddelerden kaçamayız ama daha fazla antioksidan alarak vücudumuzun koruma sistemini destekleyebilir ve erken yaşlanmayı önleyebiliriz.
Yaşlanmaya Karşı Besinler;
Süt Ürünleri: Soya Sütü, Yoğurt
Sebze ve Baklagiller: Brokoli, Lahana, Havuç, Ispanak, Balkabağı, Domates, Tere, Bezelye, Nohut, mercimek, Semizotu, Mısır, Pırasa, Soya, Avokado
Ekmek Çeşitleri: Kara Ekmek, Tam Tahıl, Yulaf, Çavdar, Tam Buğday
Tahıllar: Bulgur, Esmer Pirinç, Yulaf, Karabuğday
Meyveler: Kayısı, Muz, Elma, Çilek, Mango, Greyfurt, Kavun, Üzüm, Dut, Karpuz, Kuru Meyveler
Kuruyemişler: Ceviz, Badem, Fındık
Deniz Ürünleri: Somon, Alabalık, Karides, Uskumru, Kalkan, İstiridye
Yağlar: Zeytinyağı
Alkolsüz içecekler: Su, Yeşil Çay, Bitki Çayları
Alkollü içecekler: Kırmızı Şarap
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