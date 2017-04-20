Antioksidanlar ve Yaşlanmaya Etkileri

Antioksidanlar doğanın bize sunduğu koruyuculardır. Antioksidanların alımı sadece hastalıklardan korunmamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda da erken yaşlanmayı da önler. Çünkü doğal süreçte oksidan maddelerden kaçamayız ama daha fazla antioksidan alarak vücudumuzun koruma sistemini destekleyebilir ve erken yaşlanmayı önleyebiliriz.

Yaşlanmaya Karşı Besinler;

Süt Ürünleri: Soya Sütü, Yoğurt

Sebze ve Baklagiller: Brokoli, Lahana, Havuç, Ispanak, Balkabağı, Domates, Tere, Bezelye, Nohut, mercimek, Semizotu, Mısır, Pırasa, Soya, Avokado

Ekmek Çeşitleri: Kara Ekmek, Tam Tahıl, Yulaf, Çavdar, Tam Buğday

Tahıllar: Bulgur, Esmer Pirinç, Yulaf, Karabuğday

Meyveler: Kayısı, Muz, Elma, Çilek, Mango, Greyfurt, Kavun, Üzüm, Dut, Karpuz, Kuru Meyveler

Kuruyemişler: Ceviz, Badem, Fındık

Deniz Ürünleri: Somon, Alabalık, Karides, Uskumru, Kalkan, İstiridye

Yağlar: Zeytinyağı

Alkolsüz içecekler: Su, Yeşil Çay, Bitki Çayları

Alkollü içecekler: Kırmızı Şarap