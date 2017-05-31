Antik Tahıllara “Farro” ile Mutfağınızda Yer Açın!

Son dönemlerde antik tahıllara olan ilgi git gide arttı. Kinoa, karabuğday, amarant, firik bulguru, yabani pirinç ve türevleri artık mutfaklarımızda yerini aldı. Sizde bu bereketli tahılları sevenlerdenseniz, bir tahıl karışımı olan farro ile tanışmaya hazır olun!

Farroyu yeni yeni duymuş olsak ta aslında geçmişte kullanımı Bereketli Hilal ve antik Roma İmparatorluğu dönemlerine, yani tarihin derinliklerine kadar uzanmaktadır. İçeriğine gelirsek, farro; üç çeşit buğdayı kapsamaktadır. Bu türler; kavuzlu buğday (Triticum spelta), gemik/emmer buğdayı (Triticum dicoccum) ve siyez buğdayından (Triticum monococcum) oluşmaktadır.

Bu üç türün içerisinde emmer buğdayının pişirme kalitesinin daha yüksek olduğunu düşünüldüğünden, gerçek farro olarak da adlandırılmaktadır. Emmer buğdayı en çok İtalyada Toskanonun dağlık bölgelerinde yetişmektedir ve yerlileri tarafından semolina unu yapımında kullanılmaktadır. Hatta en iyi ve en leziz ev yapımı makarnaların, özellikle bu undan elde edildiği söylenmektedir.

Besin değerine gelecek olursak, farronun bir tahıl karışımı olmasının etkisiyle yüksek lif ve B kompleks vitaminleri içeriği ön plana çıkmaktadır. Bitkisel kaynaklı proteinlere oldukça iyi bir alternatif niteliğindedir. Magnezyum ve demir içeriğini de es geçmemek lazım. Ayrıca glüten içeriği oldukça düşüktür.

Yüksek lif içeriğine sahip olmasıyla sindirim sisteminin ve kalp-damar sağlığının dostudur. Kan şekerinin aniden yükselip düşmesiyle seyreden dalgalanmaların önüne geçer. Yarım kap farro 7-8 gram civarı lif içermesiyle aynı miktarda beyaz pirinç veya bir dilim ekmeğin lif içeriğinden yaklaşık 4 kat üstün gelir. Yüksek life sahip olmasıyla kolesterol seviyelerinin düşürülmesinde etkisi de cabası!

Farro kompleks karbonhidrat içeriğiyle, diğer rafine tahıllara kıyasla daha yavaş sindirilir ve böylece enerji seviyesini ve tokluk hissini daha uzun süre muhafaza edebilir. Posa deposu olmasıyla, bağırsak sağlığına katkı sağlar, kabızlık problemlerinin çözülmesine yardımcı olur.

Yüksek miktarda B kompleks vitaminlerini, özellikle de niasini, yani B3 vitaminini içermesiyle besinlerden aldığımız karbonhidrat, protein ve yağların enerjiye çevrilmesine katkı sağlar. B vitaminlerinin beyin sağlığında da öneminden bahsetmemek olmaz.

Sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan nörotransmiterlerin fonksiyonunda rol almasıyla merkezi sinir sistemi ve zihinsel sağlığımız için B vitaminleri esansiyeldir. Sizce de tüm bu olumlu etkiler, işlenmemiş, sağlıklı tahıllardan oluşan farroyu beslenmemize katmak için geçerli bir sebep değil mi?

Peki farro’yu nasıl pişirmeliyiz? Tam tahılların pişirilmesi, rafine-işlenmiş olan tahıllara kıyasla daha uzun süreceğinden, farroyuda bir gece önesinden suda bekletmek gerekir. Sonrasında dilediğinizce her türlü tarifte kullanabilirsiniz. İsterseniz salatalarınıza, sebze çorbalarınıza, güveç yemeklerinize, hatta granolalarınıza bile katabilirsiniz. Arborio pirinci yerine farroyu kullanarak risotto yapabilir, taze otlar, sebzeler ve yağlı tohumlarla birleştirerek enfes salatalar hazırlayabilirsiniz. Örneğin; yabanmersini, keçi peyniri ve taze yeşillikli farro salatası en popüler tariflerden biri. Tadının ne kadar leziz olduğunu tahmin edebilirsiniz. Başka bir ilginç tarif ise karnıyarık stili, fakat kıyma yerine patlıcanları farro, maydanoz, taze soğan ve tercih ettiğiniz bir kuru meyveyle (turna yemişi, kuru üzüm vs.) dolduruyoruz. Bence kesinlikle denemeye değer!