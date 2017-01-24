Amarantlı Enerji Cookie - monthly fitness

Kaliteli bitkisel protein, zengin kalsiyum ve lif kaynağı gibi özellikleriyle öne çıkan amarantı duymuş olmalısınız. Mutfakta çeşitli şekillerde kullanılabilen amarant tohumları; un haline getirilerek ekmek, kraker, turta hamuru, pankek, muffin, kurabiye yapımında, sebze olarak ise taze olarak salatalara yeşillik gibi eklenebilir. Yaprak ve sap kısımları çorbalarda, güveçlerde ve diğer sebzelerle birlikte pişirilerek ana yemeklerde kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek besleyici özelliğiyle bebek mamalarının da içeriğine de katılabilmektedir. Tohumları patlamış mısır gibi, kuru ısıda yağa gerek kalmaksızın patlatılabilme özelliğine sahiptir. Bu özelliği sayesinde çeşitli granola barların ve müslilerin yapımında kullanılır. Peki, amarantla fit ara öğün atıştırmalıkları yapmaya ne dersiniz? İşte karşınızda enerji veren amarant cookie !

Malzemeler:

1/2 su bardağı amarant

3/4 su bardağı yulaf ezmesi

3 adet hurma

5-6 adet kuru kayısı

1 tatlı kaşığı keçiboynuzu ezmesi

3 tatlı kaşığı avokado yağı

Hazırlanışı:

Amarantı mısır gibi patlatmak üzere ilk olarak tavayı orta-yüksek ateşte, yağ dökmeden iyice ısıtın. Tavanın yeterince ısınmış olması çok önemli. Sonrasında amarantın bir kısmını, 1-2 yemek kaşığı olacak şekilde ısınan tavaya aktarın, tavayı sallayın ve tıpkı bir mısır gibi patlamasını bekleyin. Elde ettiğiniz amarant patlağınızı bir kaba alın ve geriye kalan amarantları da patlatın. Amarantların tümünü bir anda tavada patlatmaya kalkarsanız yanma ve yapışma ihtimali artacaktır, bu nedenle parti parti patlatmanız önemli! Hurma ve kuru kayısıları ise sıcak su dolu bir kâsede yumuşatın, ardından hurmaların çekirdeklerini çıkartın ve kuru kayısılarla birlikte blenderda pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çektirin. Yulaf kepeğini de ekleyin ve bir kez daha çektirin. Karışımınızı bir yoğurma kâsesine alın ve içine 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu ezmesi, 3 tatlı kaşığı avokado yağı ve amarant patlağınızı ekleyin. İyice yoğurun ve elinizle yassı kurabiye şeklini verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kıtır kıtır bir hal alıp rengi dönene kadar pişirin. Afiyetler olsun!