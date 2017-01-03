Amaranth Tüketmek İçin 8 Sebep

Amaranth zengin besin içeriği nedeniyle son zamanlarda tüketicilerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Amarant, Amaranthaceae familyasında yer alan tek yıllık bitkiler topluluğu olup tahıl, sebze, süs bitkisi, yem bitkisi veya yabancı ot olarak sınıflandırılmaktadır. Hem sebze hem de tahıl amarant türleri biyolojik değeri oldukça yüksektir. Ülkemizde buğday ve mısırın yetişebildiği tüm koşullarda yetiştirilebilmektedir.

1 Değerli Protein içeriği ve Yüksek Protein Miktarı

Proteinin sindirilebilirliği yaklaşık olarak % 90 civarındadır ve genelde diğer tahılların az miktarda taşıdığı lizin amino asidi bakımından oldukça zengindir. Buna ek olarak, triptofan amino asidi içermektedir. Tüm bunlar amaranthın dengeli ve yeterli protein içeriğine sahip olduğunu göstermektedir. Amaranth diğer tahıllarla karşılaştırıldığında daha yüksek proteine sahiptir.

2 Zengin Vitamin ve Mineral İçeriği

Amaranth, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve demirden zengindir. Buna ek olarak hastalıklara karşı koyurucu olan c vitamini içeriği oldukça yüksektir.

3 Sağlıklı yağ profili

Amaranth’ın yağ içeriğinin %76’ sı kalp sağlığını koruyucu sağlıklı yağlardan oluşmaktadır.

4 Amaranth Glutensizdir

Çölyak hastaları ve glüten intoleransı olanb bireyler güvenle tüketebilmektedir.

5 Skualen İçermesi

İçerdiği skualen ile, kolesterol düşürücü ve kanserden koruyucu etki göstermektedir.

6 Kolesterol düşürücü Aktivitesi

Amaranth yüksek doymamış yağ, çözünebilir lif, fitokimyasal, fitosterol ve tokorefol içeriğiyle kolesterol düşürücü aktivite göstermektedir.

7 Antioksidan aktivite

Amarant, yüksek fenolik bileşik ve skualen içeriğiyle antioksidan aktivite göstermektedir.

8 Aşırı fruktozun yarattığı oksidatif stresi azaltmaktadır

Yüksek meyve şekeri ( früktoz) nin sebep olduğu oksidatif stres ve lipid oksidasyonuna karşı koruyucu etki göstermektedir.

Referanslar Valéria Maria Caselato-Sousa, Jaime Amaya-Farfán, State of Knowledge on Amaranth Grain: A Comprehensive Review, 2012, DOI: 10.1111/j.1750-3841.2012.02645.x Ergun M. Ve arkadaşları, Sebze ve Tahıl Olarak Amarant (Amarant spp) Bitkisi, Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 21-28, 2014