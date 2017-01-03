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Monthly Fitness Topluluğu
SAĞLIKLI BESLENME

Amaranth Tüketmek İçin 8 Sebep

Damla Dikmen
Yazı Damla Dikmen
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Amaranth zengin besin içeriği nedeniyle son zamanlarda tüketicilerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Amarant, Amaranthaceae familyasında yer alan tek yıllık bitkiler topluluğu olup tahıl, sebze, süs bitkisi, yem bitkisi veya yabancı ot olarak sınıflandırılmaktadır. Hem sebze hem de tahıl amarant türleri biyolojik değeri oldukça yüksektir. Ülkemizde buğday ve mısırın yetişebildiği tüm koşullarda yetiştirilebilmektedir.

1 Değerli  Protein içeriği  ve Yüksek  Protein Miktarı

Amaranth 3 - monthly fitness dergisi

Proteinin sindirilebilirliği yaklaşık olarak % 90 civarındadır ve genelde diğer tahılların az miktarda taşıdığı lizin amino asidi bakımından oldukça zengindir. Buna ek olarak, triptofan amino asidi içermektedir. Tüm bunlar amaranthın dengeli  ve yeterli protein içeriğine sahip olduğunu göstermektedir. Amaranth diğer tahıllarla karşılaştırıldığında daha yüksek proteine sahiptir.

2 Zengin Vitamin ve Mineral İçeriği

amarant

Amaranth, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve demirden zengindir.  Buna ek olarak hastalıklara karşı koyurucu olan c vitamini içeriği oldukça yüksektir.

3 Sağlıklı yağ  profili

Amaranth 2 - monthly fitness dergisi

Amaranth’ın  yağ içeriğinin %76’ sı kalp sağlığını koruyucu sağlıklı yağlardan oluşmaktadır.

4 Amaranth Glutensizdir

Amaranth 1 - monthly fitness dergisi

Çölyak hastaları ve glüten intoleransı olanb bireyler güvenle tüketebilmektedir.

5 Skualen İçermesi

Amaranth 5 - monthly fitness dergisi

İçerdiği skualen ile, kolesterol düşürücü ve kanserden koruyucu etki göstermektedir.

6 Kolesterol düşürücü Aktivitesi

Amaranth 6 - monthly fitness dergisi

Amaranth yüksek doymamış yağ, çözünebilir lif, fitokimyasal, fitosterol  ve tokorefol içeriğiyle kolesterol düşürücü aktivite göstermektedir.

7 Antioksidan aktivite

Amaranth 4 - monthly fitness dergisi

Amarant, yüksek fenolik bileşik ve skualen içeriğiyle antioksidan aktivite göstermektedir.

8 Aşırı fruktozun yarattığı oksidatif stresi azaltmaktadır

Amaranth 7 - monthly fitness dergisi

Yüksek meyve şekeri ( früktoz) nin sebep olduğu oksidatif stres ve lipid oksidasyonuna karşı koruyucu etki göstermektedir.

Referanslar

Valéria Maria Caselato-Sousa, Jaime Amaya-Farfán, State of Knowledge on Amaranth Grain: A Comprehensive Review, 2012, DOI: 10.1111/j.1750-3841.2012.02645.x

Ergun M. Ve arkadaşları, Sebze ve Tahıl Olarak Amarant (Amarant spp) Bitkisi, Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 21-28, 2014

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