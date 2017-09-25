Alexandra Core F/L Siyah Tayt – LORNA JANE

Detaylara özen gösterilerek tasarlanmış transparan file paneller bu premium spor taytı ile ilgili sevdiklerimizin başında geliyor. Şıklığı ile dikkat çeken Lorna Jane Alexandra Core F/L siyah tayt, spor esnasında sunduğu performans özellikleriyle de göz dolduruyor. Active Core Stability teknolojisi kullanılarak tasarlanan bel, karın bölgesini maksimum toparlayıp destekler ve size istediğiniz rahatlığı sunar. Yeni bir spor tayta ihtiyaç duyuyorsanız Lorna Jane tayt modellerini mutlaka denemelisiniz!

Üstün performanslı ve patentli LJ Excel™ kumaş