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Alexandra Core F/L Siyah Tayt – LORNA JANE

400 TL
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1.3k
72
1.3k shares, 72 points
Lorna Jane Alexandra Core Tayt

Detaylara özen gösterilerek tasarlanmış transparan file paneller bu premium spor taytı ile ilgili sevdiklerimizin başında geliyor. Şıklığı ile dikkat çeken Lorna Jane Alexandra Core F/L siyah tayt, spor esnasında sunduğu performans özellikleriyle de göz dolduruyor. Active Core Stability teknolojisi kullanılarak tasarlanan bel, karın bölgesini maksimum toparlayıp destekler ve size istediğiniz rahatlığı sunar. Yeni bir spor tayta ihtiyaç duyuyorsanız Lorna Jane tayt modellerini mutlaka denemelisiniz!

Üstün performanslı ve patentli LJ Excel™ kumaş

  • Geliştirilmiş kumaş teknolojisi teri tenden uzaklaştırır ve hızlı kurur
  • Çekmeye ve solmaya karşı dayanıklıdır
  • 4-yönlü esneme hareket özgürlüğünü arttırır
  • Eşyalarınız için gizli cep
  • Beli bedene göre ayarlamak için iç kordon
  • Active Core Stability teknolojisi ile yüksek belli ve destekleyici bel tasarımı
  • Kumaş: %79 Naylon / %21 Elastan

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