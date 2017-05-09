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Air Plates ile Her Bir Saç Telini Tek Hareketle Şekillendirin

Monthly Fitness Haber
by Monthly Fitness Haber
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Remington_AirPlates_ImajGorsel_299,00TL

Avrupa’nın önde gelen kişisel bakım markası Remington, ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Dünyanın ilk süspansiyonlu plakalarına sahip düzleştiricisi Air Plates ile her bir saç teli tek hareketle şekillenecek. İlk ay sadece TeknoSA mağazalarında satışa çıkacak olan Air Plates bu yaz en gözde düzleştiriciler arasında yerini alacak. 

Benzersiz süspansiyonlu plakaları sayesinde saçları tek bir geçişle düzleştirebilen Air Plates, her bir saç teline maksimum derece temas ederek benzersiz bir şekillenme sağlıyor.

15 saniyede 230 derece ısınabilen Air Plates serin kalan dış özelliği sayesinde en yüksek derecedeyken bile el yakmıyor, her iki el ile kavranabilen kolay kullanım özelliği sağlıyor.

Gösterişli Düz Saçlar 

Air Plates’in siyah titanyum içeren özel seramik plakaları sayesinde birkaç dakika içinde saçın kökünden ucuna düz ve pürüzsüz saçlara sahip olunuyor. Yumuşak ve kolay stili en rahat şekilde elde edeceğiniz Air Plates rahat kullanımıyla her saç tipine uygun olarak tasarlandı.

Kıvırcık ve Dalgalı Şekillendirme

230 derecede bile serin kalan özel dış yüzeyi sayesinde Air Plates her iki eli de rahatça kullanabilme özelliğiyle kıvırcık ve dalgalı şekillendirmeyi de kolaylaştırıyor.

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1.6k
93
1.6k shares, 93 points

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