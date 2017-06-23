adidas X Parley Run For The Oceans – Büyükada Koşusu

adidas Runners Istanbul’un, Adalar Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirdiği koşuya 100’ü aşkın koşucu katıldı. Koşucular, sadece spor yapıyor olmaktan değil, önemli bir hedef ile farkındalığı arttırarak, aksiyona geçmenin kolektif gücünden de pay aldılar.

Koşunun 4,5 km’lik etabını bitiren koşucular, hep beraber ada sahilindeki çöpleri topladılar, kısa süre içersinde 40 adet çöp poşeti dolduruldu. Aktif deniz temizlemenin ardından, koşunun 5 km’lik ikinci etabını Adalar Kent Konseyi’nde sonlandıran koşucular, deniz kirliliği ve çözümde alınabilecek rollerin konuşulduğu söyleşiye katıldılar. Söyleşide, Okyanus ve Deniz Biyoloğu Mert Gökalp okyanuslardaki plastik atıklara karşı önlem alınmadığı takdirde bizi bekleyen tehlikelerden bahsederken, Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği’ni temsil eden Aslı Akın Narcı, adalar bölgesinde temiz deniz için yapılan faaliyetleri anlattı. Ardından, ada sakini ve deniz temizleme dalgıcı Serco Ekşiyan ise deniz yaşamına zarar veren atık balıkçı ağlarının nasıl bireysel aksiyonlar ile toplanıp, geri dönüşüme kazandırıldığından bahsetti.