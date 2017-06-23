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adidas X Parley Run For The Oceans – Büyükada Koşusu

SPORUN HAYATLARI DEĞİŞTİRME GÜCÜNE İNANAN KOŞUCULAR, ADIDAS RUNNERS İLE BÜYÜKADA’DA OKYANUSLAR İÇİN KOŞTU

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adidas X Parley Run For The Oceans küresel hareketinin İstanbul ayağı, adidas Runners Istanbul koşusu ile Büyükada’da gerçekleşti. Okyanuslar için koşan koşucular, koştukları her kilometre ile plastik kirliliğine dikkat çektiler.

adidas’ın temelinde, sporun hayatları değiştirme gücüne olan inanç yatıyor. adidas, bu inanç doğrultusunda, okyanus plastiklerini toplayan Parley girişimi ile başlattığı iş birliği kapsamında, plastik kirliliğini, yüksek performanslı spor giyime dönüştürüyor.

Çabasının ürünlerle sınırlı kalmasını istemeyen adidas, okyanusları plastik tehdidinden kurtarmayı amaçlayan küresel bir hareket başlatmayı amaçlayarak, Run For The Oceans’ı yarattı. adidas Runners İstanbul da, Dünya Okyanuslar Günü Haftası’nda, okyanusların plastik kirliliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen bu global harekete katıldı ve koşucular, 10 Haziran’da, Büyükada’da, sadece spor için değil, önemli bir amaç uğruna bir araya gelerek, okyanuslar için koştular.

adidas Runners Istanbul’un, Adalar Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirdiği koşuya 100’ü aşkın koşucu katıldı. Koşucular, sadece spor yapıyor olmaktan değil, önemli bir hedef ile farkındalığı arttırarak, aksiyona geçmenin kolektif gücünden de pay aldılar.

Koşunun 4,5 km’lik etabını bitiren koşucular, hep beraber ada sahilindeki çöpleri topladılar, kısa süre içersinde 40 adet çöp poşeti dolduruldu. Aktif deniz temizlemenin ardından, koşunun 5 km’lik ikinci etabını Adalar Kent Konseyi’nde sonlandıran koşucular, deniz kirliliği ve çözümde alınabilecek rollerin konuşulduğu söyleşiye katıldılar. Söyleşide, Okyanus ve Deniz Biyoloğu Mert Gökalp okyanuslardaki plastik atıklara karşı önlem alınmadığı takdirde bizi bekleyen tehlikelerden bahsederken, Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği’ni temsil eden Aslı Akın Narcı, adalar bölgesinde temiz deniz için yapılan faaliyetleri anlattı. Ardından, ada sakini ve deniz temizleme dalgıcı Serco Ekşiyan ise deniz yaşamına zarar veren atık balıkçı ağlarının nasıl bireysel aksiyonlar ile toplanıp, geri dönüşüme kazandırıldığından bahsetti.

Hareket kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki sporcuların birlik olarak katılabileceği dijital bir platform yaratıldı. Dünya Okyanuslar Günü Haftası 5-11 Haziran tarihleri arasında Runtastic uygulaması ile koşan koşucular, koşuları sırasında Koşu Hikayesi’ni dinleyerek, okyanus eko sistemi, Parley AIR stratejisi ve çözümdeki rollerini dinlediler. Aynı zamanda, sanal olarak bir araya gelerek, okyanus kirliliğine dikkat çeken kilometreleri beraber biriktirdiler.

Hareketin İstanbul ayağına, Büyükada’daki bu özel koşu ile katılan koşucular da, sadece spor yapıyor olmaktan değil, önemli bir hedef ile farkındalığı arttırmanın, aksiyona geçmenin ve aktif deniz temizliğine katılmanın kolektif gücünden pay aldılar.

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1.6k shares, 87 points

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