adidas ile Yenilenen Geyik Koşuları’nın İlki Gerçekleşti

2017 senesinde adidas ile yenilenen Geyik Koşuları’nın ilki dün rekor katılım ile Belgrad Ormanı’nda gerçekleşti.

7 senedir İstanbul’un en sevilen koşu serisi Geyik Koşuları, adidas ile yenilendiği 2017 senesine, rekor katılım ile başladı. 1000’in üzerinde koşucunun başlangıç yaptığı adidas Geyik Koşuları, 19 Şubat Pazar günü, tarihinin en yüksek katılımını aldı.

adidas ana sponsorluğundaki yılın ilk yarışı, 4K, 14K ve 28K parkurlarında yeni rekorların kırılması ile sona erdi. Lag Abdelaziz 1:04:19 süresi ile 14K erkekler rekorunu kırarken, Murat Güneş de 16:45 ile 4 k parkurunu erkekler arasında rekor sürede tamamladı. Günün üçüncü rekoru genç kadın milli sporcumuz Silan Ayyıldız’dan 19:47 süresi ile 4K parkurunda geldi.

adidas Geyik Koşuları, 2017’nin bu ilk yarışında bir rekora daha imza attı ve en büyük ilgiyi kadın koşuculardan gören 4K parkuruna %53 oranında kadın koşucu katıldı.

12 yaş altındaki çocuklara sporu sevdirmeyi ve doğayı deneyimletmeyi amaçlayan Bambi Koşuları da etkinliğin bir parçası olarak gerçekleşti ve çocuklardan büyük ilgi gördü. Yaklaşık 130 çocuk orman havasında hareket etmenin keyfine vardı.

adidas Geyik Koşuları’nın vazgeçilmez imzası olan etkinlik alanı, kendine özgü parkuru ve ikram tüneli ile şehrin bu kadar yakınında, doğayla içi içe unutulmaz bir birliktelik yaşattı. Belgrad Ormanı’nın el değmemiş patikalarında koşan sporcular, koşunun ardından ünlü bitiş ikram tüneli “Geyik Sofrası”na girerekNesfit, Eker Meyveli Yoğurt, Portakal Bahçem ürünleri ve UNO ikramları ile ‘özel Geyik Çayı’nınkeyfini çıkardılar.

adidas Run Genie çadırında bulunan ayak analiz sistemi de koşuculardan büyük ilgi gördü. Ayağın basış şekline göre ideal koşu ayakkabısını belirleyen analizde, ayakkabılarına takılı adidas Run Genie aparatları ile koşu bandında bir buçuk dakika koşan koşucular, ayak basış şekillerine ve koşu amaçlarına en uygun olan koşu ayakkabısını öğrendiler.

adidas Runners Istanbul “Sıkı Koş Sıkı Eğlen” diyerek koçlarıyla ısındırmaları yaptırdı ve tüm ekip yarış boyunca koşuculara moral desteği verdi. Yarışların sonunda, koşucular derecelerini AR karavanı ekranından takip edebildiler.

Koşu sporuna enerjisini vermiş ve macera seven herkes için unutulmaz bir deneyim sunan adidas Geyik Koşuları böylece hem koşuculara hem de onlarla birlikte bu özel günü yaşayan aileleri ve arkadaşlarına eşsiz bir deneyim yaşattı.

adidas Geyik Koşuları Devam Ediyor

adidas Geyik Koşuları bu sene ilk kez, 8 Temmuz tarihinde, gece koşusu ile unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Senenin diğer koşuları ise 15 Ekim ve 10 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Kayıt olmak için: www.geyikkosulari.com