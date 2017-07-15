adidas ile Yenilenen Geyik Koşuları’nın ilk Gece Koşusu Gerçekleşti

İstanbul’un en önemli koşu etkinliklerinden biri olan adidas Geyik Koşuları, adidas ile yenilendiği 2017 senesinde bir ilki gerçekleştirdi ve 8 Temmuz’da koşucularını Belgrad Ormanı’nın sürprizli ve saf kalmayı becermiş özel parkurunda gece koşusuna davet etti.

Parkurun tarihinde ilk kez gerçekleşen gece koşusuna 500’ün üzerinde koşucunun katılımı ile ilgi büyüktü.

adidas ana sponsorluğundaki bu ilk gece koşusu, bir kez daha kadın koşucuların katılımıyla bir rekora imza attı. 140 adet kadın koşucu, 4K parkurunun koşucuları arasında erkek koşucuları geçerek, katılım rekoru kırdı. adidas ile yenilenen Geyik Koşuları böylece üst üste iki koşusunda kadın katılımcı sayısı ile fark yaratmış oldu.

adidas Geyik Koşuları 8 Temmuz Gece Koşusu, bu kez 4K ve 14K olmak üzere iki parkurdan oluşuyordu. Şilan Ayyıldız, 4K parkurunu 00:19:51 süresi ile birinci bitirerek kadınlar arasında birinci, Murat Güneş ise 00:16:31’lik süresi ile erkekler arasında birinci oldu. 14K parkurunun kadınlar arasında birincisi ise 1:16:06 süresi ile Zeynep Türk ve erkekler arasında birincisi 00:58:24’lik süresi ile Murat Kaya oldu. Bambi Koşuları da etkinliğin bir parçası olarak gerçekleşti ve çocuklardan büyük ilgi gördü. Yaklaşık 70 çocuk, adidas Runners koçları ile topluca ısındıktan sonra, orman havasında hareket etmenin keyfine vardı.

Koşu başlamadan önce, adidas Runners Istanbul ekibi, “Sıkı Koş Sıkı Eğlen” diyerek koçlarıyla ısındırmaları yaptırdı ve tüm ekip yarış boyunca koşuculara moral desteği verdi. AR Koçları’nın koşucuları ısındırmasına, Philips’in Hue teknolojisi sayesinde müzik senkronizasyonu sağladığı ışık oyunları eşlik etti ve adidas Geyik Koşuları, adidas Runners Istanbul’ın “Sıkı Koş Sıkı Eğlen” mottosunu Belgrad Ormanı’na taşımış oldu.

Koşu sırasında, geyik parkuru bu kez daha önce hiç deneyimlenmemiş bir zamanında, gece saatlerinde koşucular tarafından deneyimlendi. Kafa fenerleri ile ormanın karanlık huzuruna kendi ışıklarını getiren koşucuları, bitiş çizgisinde ise ormanı renklendiren ışık oyunları karşıladı. Koşunun keyfine, bir de başka hiçbir gece koşusuna benzemeyen bu özel deneyimlerini ekleyen koşucular, adidas Geyik Koşuları 8 Temmuz Gece Koşusu’nu kişisel koşu tarihlerine büyük harflerle yazdırdılar.

Hep birlikte, gecenin saf doğaya bir kat daha güzellik kattığı bu macerayı tamamlayan koşucuları yarış sonunda, adidas Geyik Koşuları’nın vazgeçilmez imzası olan “Geyik Sofrası” isimli ikram tünelinde, Nesfit, Eker Meyveli Yoğurt, Nescafe ikramı, soğuk geyik çayı ve koşucuların vazgeçilmezi karpuz ikramlarının sağladığı enerji bekliyordu. Ardından, yarışı bitiren tüm koşucular, AR İstanbul’un “Sıkı Koş Sıkı Eğlen” mottosuna uygun bir şekilde geceyi Geyik Koşusu alanında düzenlenen partiyle sonlandırdılar.

Etkinlik alanında bulunan adidas Run Genie çadırındaki ayak analiz sistemi de, yarış öncesi ve sonrasında koşuculardan büyük ilgi gördü. Ayağın basış şekline göre ideal koşu ayakkabısını belirleyen analizde, ayakkabılarına takılı adidas Run Genie aparatları ile koşu bandında bir dakika koşan koşucular, ayak basış şekillerine ve koşu amaçlarına en uygun olan koşu ayakkabısını öğrendiler.

Koşu sporuna enerjisini vermiş ve macera seven herkes için unutulmaz bir gece koşusu deneyimi sunan adidas Geyik Koşuları 8 Temmuz Gece Koşusu, böylece koşuculara eşsiz bir deneyim yaşattı. adidas Geyik Koşuları’nın üçüncüsü 15 Ekim tarihinde, yine Belgrad Ormanı’nın özel parkurunda gerçekleşecek.