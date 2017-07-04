Geyik Koşuları, 2017 senesinde adidas ile yenilendi

Yılın ikinci koşusu 8 Temmuz’da Belgrad Ormanı’nda, İstanbul’un en kalabalık gece koşusu olarak gerçekleşecek

4K mesafesinin en yoğun katılımcıları kadın koşucular, Geyik parkurunu bu kez gece keşfedecekler.

İstanbul’un en önemli koşu etkinliklerinden biri olan adidas Geyik Koşuları, Belgrad Ormanı’nın sürprizli ve saf kalmayı becermiş özel parkurunda, saf doğayı deneyimleme imkânı sağlıyor. 2017 yılında adidas ile yenilenen Geyik Koşuları, 8 Temmuz tarihinde ilk kez Gece Koşusu olarak düzenlenecek.

Koşucular şehrin yanı başındaki ormanın Geyik parkurunu bu kez daha önce hiç deneyimlenmemiş bir zamanında, gece saatlerinde keşfedecekler. Kafa fenerleri ile ormana kendi ışıklarını getirecek olan koşucular, reflektörleri takip ederek parkuru bitirecek, İstanbul’un en kalabalık gece koşusu olacak bu özel deneyimi kişisel koşu tarihlerine eklemiş olacaklar.

Hep birlikte, gecenin saf doğaya bir kat daha güzellik kattığı bu macerayı tamamlayan koşucuları yarış sonunda ise kendi ününü yaratmış Geyik Sofrası ikramları ve yarış sonrası partisi bekliyor.

adidas Geyik Koşuları parkurları 4 K 14K’lık etaplardan oluşuyor.

Etkinliğin önemli bir parçası olan Bambi Koşuları ise 12 yaş altındaki çocuklara spor ve doğayı sevdirmeyi amaçlıyor. 4 – 6 yaş aralığındaki çocuklar zaman tutmadan, hepsi “birinci” olarak 200 metre, 7 – 9 yaş aralığındakiler 300 metre ve 10 – 12 yaş aralığındaki çocuklar ise 500 metre koşacak, terleyecek ve kazanacaklar. adidas Geyik Koşuları’nın 8 Temmuz’daki Gece Koşusu’nda ise bambiler uyku düzenlerini bozmayacak ve parkurlarını erken bitirerek, saat 17:00’den itibaren evlerine geri dönebilecekler.

2017’de, adidas ile yenilenen Geyik Koşuları’nın ilk gece koşusu 8 Temmuz tarihinde İstanbul Belgrad Ormanı’nda gerçekleşiyor.

Bu eğlenceyi kaçırma.

Kayıt için siteye tıklayabilirsin:

www.geyikkosulari.com