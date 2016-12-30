Selülitlerden egzersiz ve sağlıklı beslenmeyle kurtulabilirsin. Selülitsiz bacaklara sahip olman için ihtiyacın olan tüm egzersizler bu programda. 60 Günde Selülitlerden Kurtul Programı’nı dilediğin her an her yerde uygulayabilirsin. Takvimli planı günü gününe uygulayarak hedefine en doğru şekilde ulaşacaksın.

Program İçeriği

60 Günde Selülitlerden Kurtul Programı’nın içinde tüm bacak, basen ve kalça kaslarının aynı anda çalışmasını ve sıkılaşmasını sağlayan egzersizler bulunmakta.

Sağlıklı olan herkese uygun bir programdır. Evde, bahçede, parkta, plajda ve fitness merkezinde egzersiz programını kağıda yazdırarak yanında ya da tabletinde, telefonunda istediğin yere götürerek uygulayabilirsin. Başladığın ilk günden itibaren vücudunu hissedecek, sıkılaşacak, kas oranını arttıracak ve selülit görünümünde azalma göreceksin. 60 Günde Selülitlerden Kurtul Programı’nda bacak ve kalça kaslarını çalıştıran egzersizler bulunduğu için selülit bölgesinin her egzersizde çalışmasını ve sıkılaşmasını sağlayacaktır.

Program Seviyesi