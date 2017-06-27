6 Adımda Doğru Yoga Matı Almak

Doğru yoga matı nasıl bulunur? Yogaya yeni başlıyorsanız ya da bir süredir yoga yapıyorsanız her zaman yeni bir mat almak için kendinizi alışveriş yaparken bulabilirsiniz. Bu alışveriş çok zaman alacak olsa da kendi egzersizinizi destekleyecek bir mat bulmak isteyeceksiniz.

Tıpkı vücudumuz, zihnimiz ve ruhumuz gibi yoga matımızın da özel olması gerekiyor. Arkadaşınız kendi matının piyasadaki en iyi mat olduğunu iddia edebilir ancak o mat sizin için doğru mat olmayabilir. Yoga matı almadan önce aşağıdaki ipuçlarını okumak size doğru matı seçmenizde yardımcı olacaktır.

1 Ağırlık

Ağırlık kriterini yoga matı alırken bakacağınız kriterler içinde ilk sıraya koyuyorum çünkü en çok bu nokta gözden kaçabiliyor. Çok pahalı bir mat aldığınız zaman en iyisini seçtiğinizi düşünebilirsiniz ancak ağırlığı yüzünden o matı taşımayacak hale geldiğinizde bu, size seçiminizi sorgulamanıza neden olacaktır.

Yogayı evinizde değil de dışarıda bir stüdyoda yapıyorsanız yoga matının ağırlığı önem taşır. Eğer yogayı sadece evde yapıyorsanız 10 kiloluk bir mat alıp istediğiniz yere serebilirsiniz, tahminen hep de orada kalacaktır. Eğer seyahat ederken mat taşıyacaksanız en hafif matları tercih etmeniz uygun olacaktır.

2 Kaydırmazlık

Matın kaymaması listemizde 2. sırada yer alıyor. Savaşçı pozuna geçerken kayıp düşmenizden daha kötü ne olabilir ki? Eğer internet üzerinden bir mat satın alıyorsanız yorumları okumanızda fayda var. Eğer mat için kayıyor diyorlarsa bilin ki kayıyordur. Kesinlikle kaymayan ve yüzeyi kavrayan bir matı seçin.

3 Ölçü

Matın ölçüsü tamamen size özel olmalıdır. Eğer çok uzun boyluysanız daha geniş bir matı tercih etmenizde yarar var. En ideali Savasana’da bedeninizi dinlendirirken kullandığınız mat üzerine rahatça sığmanızdır. Bazı yoga matları yuvarlak olarak tasarlanmıştır. Eğer evde yoga yapıyorsanız bu tarz matlar sizin için uygun olabilir ancak kalabalık bir stüdyo için bu seçim uygun olmayacaktır.

4 Kalınlık

Ortalama yoga matı 4 mm’dir ancak size daha ince veya daha kalın bir mat tercih edebilirsiniz. Eğer seyahat etmeyi düşünüyorsanız, hele ki uçak kullanacaksanız daha ince bir mat tercih edebilirsiniz.

Eğer hassas eklemlere sahipseniz daha kalın bir mat seçmenizde fayda var. Bazı kişiler sırf bu yüzden ve matlarının inceliği nedeniyle yastık kullanmaktadırlar. Rahatlığınız için yaptığınız seçim uzun sürede yararınıza olmayabilir. Ağaç pozunu kalın bir matta denediğinizi düşünün, denge açısından çok uygun olmayacaktır. Eğer kalınlık konusunda emin değilseniz 4 mm bir matla başlayabilirsiniz.

5 Çevreye Duyarlılık

Yaşayana saygı anlamına gelen Yoga inancı Ahimsa’ya göre ilişkilerimize ve çevreye zarar vermeyecek şekilde egzersiz yapmalıyız. Bir çok yoga matı üreticisinin sosyal sorumluluk çerçevesinde ve çevreye duyarlı mat üretmesinde en önemli sebeplerinden birisi budur.

Örnek vermek gerekirse bazı yoga matları geri dönüştürülebilen materyallerden üretilirken bazıları da çevreye duyarlı matlar olarak tasarlanmaktadır. Eğer yoga yaparken kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız böyle bir seçim yapmanız sizi mutlu edecektir.

6 Görünüm

Son olarak bazı yogiler kullandıkları matın estetik ve görünümünü de çok önemseyebilirler. Matınıza bakarken özellikle görmek istediğiniz bir renk var mı mesela? Bir çok yoginin sadece siyah mat üzerinde yoga yaptıklarını biliyorum hatta bazı matlar sizin favori mantranıza göre bile özelleştirilebiliyor.

Eğer belirli bir çakra üzerine yoğunlaşıyorsanız sadece o çakrayı simgeleyen bir mat bile seçmek isteyebilirsiniz. Bazı matlarda düzgün hizalama yapmanıza yardımcı olacak çizgi ve işaretler bile var. Bazı kişiler için bu çok iyi bir seçenek iken başkaları için bu çok dikkat dağıtıcı bir seçim olabilir. Herkesin farklı mat ihtiyacı vardır, önemli olan sizin çalışmanıza nasıl etki ettiğidir.

Bu tercihler ışığında en ideali matınızı seçerken son kararınızı vermeden bir deneme yapmanızdır. Aksi takdirde aynı mağazaya birden çok gitmeniz kaçınılmaz olacaktır.

Son olarak yoga pratiği ile dış nesnelerden bağımsız olma yolunu içselleştirdikçe sadece çimenlerin üstünde veya düz bir zeminde bile hiçbir materyale ihtiyaç duymadan yoga pratiğinizi yapabileceğinizi hatırlatmak isterim.