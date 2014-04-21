Yazın yaklaşmasıyla sorunlar daha da gözle görülür bir hale geldi. Malumunuz ince, renkli, tiril tiril kıyafetler en büyük sorunları olduğu gibi karşınıza çıkartıp hiç acımadan yüzünüze vuruyor. Hazır bahar aylarında hırkaların elde, belde, omuzda olduğu bu dönem sıkı çalışırsanız bu sorunları biraz olsun hafifletmiş, yaza kadar yolu yarılamış olursunuz. O zaman çalışma zamanı. Hazırsanız bu simit bölgesine özel ilk programımızı sizlerle paylaşıyorum. Devamı için takipte kalın çünkü aşama aşama ilerleyeceğiz.



1.Ters Süpermen Çalışması

Sırtüstü uzanın, kollarınızı kalçanızın yanına uzatın. Nefes vererek ayaklarınızı ve sırtınızı yerden yukarı kaldırın, karın kasınızı aktif hale getirin ve tekrar nefes vererek yavaşça aşağı inin. 10 kez tekrarlayın.

2.Yıldız Mekik Çalışması

Sırtüstü uzanın, kollarınızı yukarı doğru uzatın. Kollarınızı ve bacaklarınızı iyice açın. Nefes verirken kollarınızı ve bacaklarınızı aynı anda yukarı kaldırın. Ellerinizi iki bacağınızın arasında geçirmeye çalışırken karın kaslarınızı aktif hale getirin. Tekrar nefes vererek yavaşça aşağı inin. 10 kez tekrarlayın.

3.Triseps Destekli Karın Çalışması

Sırtınızı dik tutacak şekilde matın üzerine oturun ve ellerinizi kalçanızın biraz arkasına avuç içleriniz yere bakacak şekilde yerleştirin. Bacaklarınızı öne düz uzatın ve ellerinizden destek alarak, kalçanızın üzerinde kalacak şekilde ve dizlerinizi büküp göğüsünüze doğru çekin. Doksan derecelik açıyla kendinize doğru çektiğiniz dizlerinizi nefes vererek öne doğru uzatın ve aynı anda kollarınızı dirseklerden bükerek aşağı doğru hafifçe inin. Tekrar nefes vererek bacaklarınızı dizlerden bükün ve kendinize çekin. Aynı anda kollarınızı dirseklerden yukarı iterek düz olacakmış gibi yukarı doğru kalkın ve dizlerinizle orta noktada buluşun. 7 kez tekrarlayın.

4.Bacak İndirip Kaldırarak Karın Çalışması

Sırt üstü düz bir şekilde uzanın. Ellerinizi kalçanıza yakın iki yana uzatın. Bacaklarınızı birleştirerek düz bir şekilde yukarı doğru uzatın. Karın kasınızı aktif hale getirerek bacaklarınızı düz bir şekilde aşağı indirip kaldırın. Hareketi 8 kez tekrarlayın.

5. Makas Çalışması

Sırt üstü uzanın. Karın kasınızı aktif hale getirerek belinizi yere yaklaştırın. Ellerinizi kalçanızın iki yanına uzatın. Bacaklarınızı karın kasınızdan destek alarak yukarı kaldırın. Bir sağ bir sol bacağınız olacak şekilde bir aşağı bir yukarı kaldırın. Hareketi yaparken dizleri bükmemeye ve düzenli nefes vermeye özen gösterin. Hareketi 10 kez tekrarlayın.

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