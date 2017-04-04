3 Malzemeli Muzo Atıştırmalık

Konu beslenme olunca bence yemeğin lezzetinin dışında pratik,uygulanabilir ve tatmin edici olanlar her zaman önde gelir. Beslenme düzeninde çeşitliliği sağlayabilmenin yanında evde her zaman bulunabilen malzemelerle de basit ama biraz hayal gücü ve yaratıcılık ile harika şeyler çıkartabilirsiniz. Sadece 3 malzeme ile sağlıklı aynı zamanda seni de mutlu edicek bir atıştırmalık hazırlayabilirsin. Spora gitmeden önce yanında bi kahve ile kaliteli bir şekilde enerjini alabilir ya da arada öğleden sonra oluşan o tatlı krizini giderebilirsin 🙂

İhtiyacın olanlar;

2 adet çatalla ezilmiş orta boy muz

2 yemek kaşığı dolusu hindistan cevizi tozu

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi (ev de kendin yapıp kullanman çok daha iyi ama yapamıyorsan da şekersiz olanlarını seçmende fayda var)

Bütün malzemeleri güzelce harmanlayıp yağlı kağıt serdiğin fırın tepsisine kaşık yardımı ile sırala.Oluşan harcın cıvıkımsı bir yapısı olduğu için şekil vermekle uğraşma derim 🙂 Üzerine biraz susam serpiştirdikten sonra 180 derece fırında 10-15 dk kadar pişiriyoruz.

Küçük bir püf nokta (!) : Pişirdikten sonra hemen yağlı kağıttan çıkarmaya çalışma.Un,yumurta gibi kıvam veren malzemeler eklemediğimiz için yapışma ihtimali çok yüksek.Biraz soğumaya bıraktıktan sonra bıçak yardımı ile çıkartabilirsin.

Bu Muzo’lar daha tatlı bir hafta geçirmeni dilerim..