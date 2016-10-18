3 MALZEMELİ BANANA PANCAKE

Sabah kahvaltılarının aranan yüzü olucak bir fit pancake tarifi ister misiniz ? Hemde sadece 3 malzemeye ihtiyacınız var desem.. 🙂

Malzemeler;

1 muz

2 yumurta

2 yemek kaşığı chia tohumu

Blenderınız da muz ve yumurtalar pürüssüz hale gelinceye kadar çırpın.Karışımınıza chia tohumlarını ekleyip tekrar karıştırın. Pancake’iniz biraz puf puf olsun isterseniz 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu ekleyebilirsiniz. Yok ben krep kıvamında ince seviyorum derseniz de eklemeyin canım o da olur 🙂 Yapışmaz tavanızı fırçayla çok az zeytin yağlayın ve ısınan tavanızın üzerine banana pancake harcınızdan döküp pişirin.Sanırım muz ve balın harikulade uyumundan bahsetmeme gerek yok.Bir de işin için de banana pancake olunca tadına doyulmaz bir lezzet buluşması oluyor benden söylemesi 🙂 Banana pancakelerimizin üzerine biraz bal gezdirip hindistan cevizi ile güzellik katıyoruz. Aman sevginizi de katmayı unutmayın sakın! Sonra gelsin gün boyu güzel enerjiler.. Afiyetler olsun