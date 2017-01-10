2016’yılında Monthly Fitness Dergisi olarak birçok farklı koşuda farklı ayakkabı gruplarını deneyimleme ve uzun mesafe boyunca bu ayakkabılarla koşma fırsatımız oldu. 2016’nın ilk gününden itibaren birçok farklı teknoloji ile tanıştık ve her birinin kullandığımız parkura ve mesafeye göre ayırarak en doğru seçimi yapmak için uzun süren bir çalışma içerisinde bulunduk. İşte 2016’nın En iyi Koşu Ayakkabıları:

1 Nike LunarEpic Low FlyKnit

🥇 Yılın En Uyumlu Ayakkabısı

RunFire Cappadocia Ultra Maraton koşusunda Kapadokya’nın birçok farklı zemininden, Tuz Gölüne kadar her türlü sert ve yumuşak zeminde 70K boyunca koştuğumuz ayakkabıdır. Nike LunarEpic Low Flyknit ile aynı zamanda Frig Ultra Maratonunda da 29K koşarak iki farklı yarışta toplamda 100KM yol yaparak uzun koşularda farklı zeminlerde deneyimleme fırsatı bulduk.

Nike LunarEpic Low FlyKnit taban yapısındaki yumuşaklık ve farklı zeminlere karşı gösterdiği uyum ile her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ayakkabı.

2 Puma Ignite Dual

🥇 Yılın En İyi Şehir Koşu Ayakkabısı

21K Çeşme Weekend, 10K Puma Koşusunda deneyimlendi ve günlük antrenmanlarımızda bize eşlik etti. Puma Ignite Dual şehir ve asfalt koşucuları için tasarlanmış yapısı sayesinde Monthly Fitness Dergisi Tarafından 2016’nın en iyi şehir ayakkabısı seçildi.

3 Adidas Ultra Boost

🥇 Yılın En Rahat Koşu Ayakkabısı

En iyi enerji dönüşümü sağlayan ayakkabı olan adidas Ultra Boost; uzun mesafe koşularında ayağımızın en rahat ettiği ayakkabı olma özelliğine sahip. Uzun süren koşularda topuk, ayak bileği ve ayak tabanının en rahat hissettiği ayakkabı adidas Ultra Boost’u bu özelliği ve rahatlığı sayesinde yılın en rahat koşu ayakkabısı seçtik.

4 Puma Trail Faas 500

🥇 Yılın En İyi Arazi Performans Koşu Ayakkabısı

7 gün boyunca devam eden Likya Ultra Maratonunda 140KM boyunca deneyimlediğimiz Puma Trail Faas 500 ayakkabı ile Likya’nın zorlu yollarında boyunca yüksek performans göstererek Monthly Fitness Dergisinden tam not aldı.

5 ASICS GT 2000-4

🥇 Yılın En İyi Maraton Koşu Ayakkabısı

Özellikle maraton koşucularının vazgeçilmezi olacak! Maraton koşuları konusunda uzun süren dayanıklılığı, rahatlığı ve eşit basma özelliği sayesinde uzun süre ayağınızın rahat ve yorulmadan hareket etmesini sağlamaktadır. Nefes alan delikli yüzeyi sayesinde ayağınızın terleyerek ıslanmasını ve koşu esnasında performansınızın düşmesini engeller.